СБУ: В Черниговской области арестовано имущество российского бизнесмена

В Черниговской области арестовали все недвижимое имущество одной из текстильных компаний. Конечным бенефициаром предприятия является российский бизнесмен, вовлеченный в военно-промышленный комплекс России, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал СБУ.

"Решение суда касается производственных помещений, складов и офисов предприятия. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 1 млрд грн" , - пишет пресс-служба.

Как пишет пресс-служба, бенефициарный владелец также владеет группой российских компаний, производящих и поставляющих врагу военную одежду и снаряжение.

Также изучается информация о том, что до начала полномасштабного вторжения украинская компания пересылала ткань российского военного образца в Беларусь.

"Для экспорта использовали сеть подконтрольных фирм, осуществлявших внешнеэкономические операции в пользу врага" , – добавляет пресс-служба.

В настоящее время решается вопрос о передачи имущества в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Напомним, что суд недавно арестовал имущество супруги предателя Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 5,6 млрд гривен.