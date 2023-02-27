Канада ввела новые санкции против Ирана: кто попал под ограничения

В понедельник, 27 февраля, Канада ввела новые санкции против Ирана, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница МИД Канады.

Власти Канады включили еще 12 физических лиц в список санкций в отношении Ирана. Новые фигуранты связаны с нарушением прав человека в Иране.

"В сегодняшнем списке санкций чиновники Корпуса стражей исламской революции и сил правопорядка, принимавших участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране" , - говорится в сообщении.

В список внесли следующих лиц:

Мортеза Мир Агай, командующий военизированными формированиями Басидж в Санандадже, провинция Курдистан;

Исмаил Зарей Куша, губернатор провинции Курдистан;

Сейех Садег Хоссейни, генерал КСИР и командующий корпусом Бейт аль-Моккадас КСИР в провинции Курдистан;

Рахим Джаханбахш, второй бригадный генерал ЛЭФ и командующий ЛЭФ в провинции Западный Азербайджан.

"Сегодняшние мероприятия запрещают вести дела с указанными в списке лицами, фактически замораживая любые активы, которые они могут иметь в Канаде. Лица, внесенные в список в связи с грубыми и систематическими нарушениями прав человека, также не допускаются в Канаду" , - добавили в МИД.

Напомним, что Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.

Канадское разведывательное агентство расследует сообщения от проживающих в стране людей, получивших угрозы убийством со стороны Ирана.