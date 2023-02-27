Полиция в Кривом Роге накрыла наркокартель: 200 обысков, 37 задержанных

Правоохранители сообщают об обезвреживании криворожского наркокартеля, участники которого "обеспечивали" метамфетамином почти все регионы Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Национальная полиция, Офис генпрокурора.

"Более 1200 правоохранителей 27 февраля провели спецоперацию и задержали 37 участников преступного сообщества "Двадцатовские", в том числе десять лидеров.

В результате обысков изъято оружие, боеприпасы, наркотики, деньги в национальной и иностранной валюте. По предварительным данным, ежемесячная прибыль фигурантов от продажи наркотиков достигала более миллиона долларов США".

Отмечается, что правоохранители документировали преступления банды в течение года.

Организаторами наркобизнеса были трое жителей Кривого Рога, которые имеют связи в криминальной среде. Они даже заручились поддержкой нескольких медиаресурсов, через которые ранее распространили ложные материалы о правоохранителях, которые занимаются документированием преступных наркогрупп на Днепропетровщине.

Сеть наркокартеля состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп. Организаторы тщательно подбирали "персонал" и отдавали предпочтение лицам, которые имели хорошие физические данные и связи среди лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

При этом, чтобы сохранить автономию и усложнить процесс документирования преступной деятельности, представители обособленных звеньев почти не контактировали друг с другом. Таким образом задержанные правоохранителями сбытчики не владели информацией о деятельности всего наркокартеля.

Чтобы обеспечить надлежащий контроль, деятельность и безопасность деятельности преступного сообщества, функционировала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за работой лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты" и тому подобное.

Для бесперебойного изготовления метамфетамина фигуранты организовали деятельность сети нарколабораторий в арендованных гаражных помещениях и в квартире в Кривом Роге.

Их мощности позволяли в промышленных масштабах изготавливать ежемесячно до 40 кг готовых психотропов. Кроме того, лидеры наркобизнеса организовали выращивание наркосодержащих растений и для расширения "ассортимента" наладили их закупку у лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали и прекратили.

При этом рынок сбыта наркотических средств охватывал почти все регионы Украины, отмечают в полиции.

Для бесперебойной торговли фигуранты продумывали логистику и обустройство пунктов хранения: так они через разветвленную "курьерскую" сеть реализовывали продукцию крупными и розничными партиями путем "закладок" и методом "из рук в руки".

Средства от сбыта наркотиков, а это - более миллиона долларов США "прибыли" ежемесячно, лидеры группировок передавали руководителям преступного сообщества "Двадцатовские", которые распределяли их между всеми задействованными в наркобизнесе лицами.

По результатам следственных действий в понедельник правоохранители задержали 37 участников преступного сообщества, в частности лидеров, представителей силового блока, "химиков" и сбытчиков.

Им инкриминируется создание, руководство преступной организацией и участие в ней, незаконное изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, а также предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу

По результатам проведения более 200 одновременных обысков полицейские изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также прекурсоры.

Кроме этого, изъято 310 тысяч долларов США, 103 тысячи евро и более 500 тысяч гривен, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, более двух десятков банковских карточек и мобильных телефонов, "черновые" записи об изготовлении и сбыте наркотиков, данные дилеров, "клиентов" и должников, а также 40 автомобилей, старинные книги и иконы.

По данным ОГП, восьми подозреваемым уже избраны меры пресечения.

На изъятые во время процессуальных мероприятий ценности и вещи и на имущество участников преступной организации будет наложен арест.