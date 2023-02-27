Генштаб: Россия перебрасывает войска на горячие направления

Российская Федерация увеличивает численность личного состава на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где ведет наступление, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника 27 февраля.

"Идут 369 девятые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава.

По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области".

В течение текущих суток армия РФ нанесла 8 ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них – иранскими ударными БПЛА типа "Шахед-136", а также осуществила более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские воины за текущие сутки уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПЛА типа "Шахед-136" и 1 – типа "Zala".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирование наступательных группировок не обнаружено. Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в частности противотанковых рвов.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области; Строительное, Горки, Атинское, Волфино, Павловка, Степок Сумской области; Ветеринарное, Стрелечье Гатище, Волчанские Хутора, Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка – Донецкой. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области и Роздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись населенные пункты, в частности, Железнянское, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции украинских войск, совершил несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области. Враг активно ведет воздушную разведку для коррекции огня артиллерии, а для определения позиций украинской артиллерии развернул в районе н.п. Степной радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали более 20 населенных пунктов Херсонской области, находящихся на правом берегу реки Днепр. В частности, Берегово, Берислав, Веселое, Тягинко, Антоновка и город Херсон.