Кулеба: Коалиция по созданию спецтрибунала для России продолжит расти

Украина совместно с другими странами работает над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечению военного и политического руководства России к ответственности, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

27 февраля Кулеба на полях 52-й сессии Совета по правам человека ООН Агрессия против Украины: влияние на права человека и гуманитарную ситуацию в Украине и мире обратился с призывом поддержать создание трибунала.

"Мы не прекращаем ни на мгновение работы над созданием Специального трибунала для привлечения к ответственности политического и военного руководства России и их приспешников за преступление агрессии против Украины. Все зверства россиян производны от него. Нужно устранить причины, а не только симптомы" , — сказал он.

Министр напомнил, что Россия постоянно нарушает международное гуманитарное право и права человека. Страна-оккупант пренебрегает нормами морали и незаконно вывозит украинских детей на свою территорию.

"Международная независимая комиссия ООН документирует доказательства масштабных и системных нарушений Россией прав человека, военных преступлений, преступлений против человечности, которые будут использованы в будущих международных судебных процессах. Продолжение мандата станет весомым вкладом в обеспечение справедливости" , — подчеркнул он.

7 октября 2022 года Верхоная Рада призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

19 января Европарламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.