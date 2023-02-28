В Белом доме назвали главную тему встречи Байдена с Шольцем

Главной темой переговоров президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем будет война в Украине﻿. Об этом заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Деловая столица.

"Несомненно, война в Украине будет основной темой обсуждений, и это даст президенту Байдену еще один шанс поблагодарить канцлера, а также народ Германии за их поддержку, которую они оказали Украине" , — подчеркнул представитель администрации США.

Он положительно отметил усиленную активность ФРГ в плане помощи Украине, в том числе, объявления о предоставлении танков Leopard и другого вооружения и техники.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что Германия является надежным союзником по НАТО, хорошим другом и партнером.