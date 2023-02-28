Бельгия заморозила десятки миллиардов евро российских активов

Минфин Бельгии заморозил 58 млрд евро российских активов. Этот показатель стал самым большим среди стран-членов Евросоюза, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

В то же время, были заблокированы финансовые операции РФ на сумму 191 миллиард евро, которые касаются 1 789 компаний и граждан государства-террориста, внесенных в санкционный список ЕС.

Отмечается, что таможня усиленно контролирует импорт и экспорт в отношении России и Белоруссии. Заблокировано 529 контейнеров до получения дополнительных данных по назначению товаров.

Кроме того, в прокуратуру представлено 19 официальных отчетов о нарушении импорта и экспорта, еще 15 готовятся для представления.

К слову, Ван Петегем указал, что активно выступает за тесную координацию в рамках Европейского Союза по применению санкций.