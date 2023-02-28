ISW: Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что риторика президента России Владимира Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ в ответ на неудачи захватчиков на поле боя, сообщает Украинская правда.

Российские официальные лица продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.

В отчете напоминают, что в интервью телеканалу "Россия-1" Путин сказал, что не знает, сможет ли "такой этнос, как русский народ, выжить в том виде, в котором он существует сегодня", если Западу удастся "разрушить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками".

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Запад в разжигании нынешней ситуации в Украине со времен распада Советского Союза и сделал вывод, что "спокойная мощь нашей великой страны и авторитет ее партнеров являются залогом сохранения будущего всего нашего мира".

"Риторика Путина и Медведева является частью информационной операции, которая представляет войну в Украине как экзистенциально важную для дальнейшего выживания постсоветской Российской Федерации, что, вероятно, является попыткой представить войну как имеющую более высокие ставки для России и Запада, чем есть на самом деле" , - говорится в отчете.

Эксперты предполагают, что Путин надеется создать информационные условия для обвинения Украины и Запада в том, что они угрожают существованию Российской Федерации в ответ на российские военные неудачи и поддержку Западом украинских побед.

"Речь Путина призвана подпитывать поддержку войны в России и разжигать на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования" , - отмечают специалисты.

По данным, собранным институтом для анализа, украинские силы готовятся к весеннему контрнаступлению на юге Украины.

По предварительным оценкам ISW российского военного потенциала вдоль линии фронта в Запорожской области, у Украины есть возможности провести контрнаступление в этом стратегически важном регионе.

Также в отчете говорится о том, что российские войска внедряют новую штурмовую тактику, чтобы компенсировать текущие ограничения боевой мощи в ответ на постоянные неудачи в наступательных операциях.

"Штурмовые отряды, возможно, смогут достичь тактических преимуществ за счет своей простоты, но, вероятно, быстро потеряют свои позиции из-за малого размера и тактики истощения. Российские войска вряд ли смогут быстро осуществить оперативно значимые прорывы с помощью этой формации" , - заключают аналитики.

Основные выводы от ISW за 27 февраля: