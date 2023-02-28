Погода в Украине на 28 февраля: облачно, в некоторых областях снег и дождь

Сегодня, 28 февраля, в Украине облачно с прояснениями, местами осадки﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

Утром на Украине, кроме северных и северо-западных областей, небольшой снег, на юге и востоке с дождем, в восточных областях умеренные осадки. Днем без существенных осадков.

На Прикарпатье, в центральных и восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью днем 0-5° тепла, в Закарпатье до 9°. В южной части 3-8° тепла, в Крыму 9-13°, в Карпатах днем около 0°.

В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла, в Киеве 1-3° тепла.