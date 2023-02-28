Ситуация на фронте на утро 28 февраля: информация Генштаба

За прошлые сутки, 27 февраля, Силы обороны отразили более 60 атак россиян на 5 направлениях﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отразили более 60 атак противника на указанных направлениях" , — говорят в ведомстве.

Оккупанты нанесли 8 ракетных и 32 авиационных удара, совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок врага не фиксировали. Оккупанты обстреляли Тимоновичи и Бериловку Черниговской области, Стариковое, Бруски, Бывалино, Кружок, Мануховку, Атинское, Порозок Сумской области и Красную Зарю, Ветеринарное, Стрелечью, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах Макеевки, Площадки, Кременной, Дибровы и Белогоровки Луганской области. Обстрелял из артиллерии районы Двуречной, Лимана Первого, Гряниковки, Куриловки, Кисловки и Табаевки Харьковской области, Новоселовского, Невского, Краснопоповки и Дибровы — Луганской и Спорной и Раздолевки Донецкой области.

На Бахмутском — Силы обороны отразили атаки противника в районах Васюковки, Орехово-Василовки, Берховки, Ягодного и Бахмута Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Дубово-Василевке, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Клещиевка, Железное, Озаряновка, Майорск, Южный и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском — противник продолжает атаковать позиции ВСУ, совершил несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов районы Авдеевки, Ласточкиного, Нетайлового, Водяного, Первомайского, Красногоровки, Невельского, Марьинки, Богоявленки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Нескучного и Угледара.

На Запорожском — под огнем были районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Времовка и Новополь Донецкой области, Камышеваха, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском — от артиллерийского огня оккупантов пострадали 25 населенных пунктов Херсонской области, в частности Гавриловка, Качкаровка, Веселое, Тягинко, Инженерное, Антоновка, Берегово и Херсон.

По данным штаба, россияне ограничивают передвижение гражданского населения на захваченной территории Херсонской области. В частности, въезд в Проминь разрешен только гражданам с местной регистрацией и по специальному пропуску.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 11 иранских ударных беспилотников типа Shahed-136 и 1 типа Zala.

Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 2 позиции противовоздушной обороны.