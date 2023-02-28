В Генштабе ВСУ назвали потери россиян за сутки

В Генштабе ВСУ назвали потери россиян за сутки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 149 240 окупантов, 550 из них — за последние сутки.﻿ Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 28 февраля составляют:

  • личного состава – около 149 240 (+550) человек ликвидировано;
  • танков – 3388 (+3);
  • боевых бронированных машин – 6630 (+9);
  • артиллерийских систем – 2383 (+3);
  • РСЗО – 478 (+3);
  • средств ПВО – 247;
  • самолетов – 300;
  • вертолетов – 288;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051 (+3);
  • крылатых ракет – 873;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5252 (+4);
  • спецтехники – 230.

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