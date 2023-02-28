В Генштабе ВСУ назвали потери россиян за сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 149 240 окупантов, 550 из них — за последние сутки. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 28 февраля составляют:
- личного состава – около 149 240 (+550) человек ликвидировано;
- танков – 3388 (+3);
- боевых бронированных машин – 6630 (+9);
- артиллерийских систем – 2383 (+3);
- РСЗО – 478 (+3);
- средств ПВО – 247;
- самолетов – 300;
- вертолетов – 288;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051 (+3);
- крылатых ракет – 873;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5252 (+4);
- спецтехники – 230.