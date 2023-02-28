В Генштабе ВСУ назвали потери россиян за сутки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 149 240 окупантов, 550 из них — за последние сутки.﻿ Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 28 февраля составляют: