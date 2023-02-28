Жителям Одессы вернули свет, но возможны локальные аварии
В Одессе и Одесском районе полностью возобновили электроснабжение для местных жителей. Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК вечером 27 февраля, сообщает Деловая столица.
"За 4 часа энергетикам ДТЭК удалось полностью вернуть свет жителям Одессы и Одесского района сразу после завершения ремонта оборудования "Укрэнерго", — говорят в компании.
Если света в доме нет, еще может быть связано с локальными авариями.
"В таком случае обратитесь к нам в частные сообщения на странице Facebook или оставьте заявку на сайте ", — просят энергетики.