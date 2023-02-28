Жителям Одессы вернули свет, но возможны локальные аварии

В Одессе и Одесском районе полностью возобновили электроснабжение для местных жителей﻿. Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК вечером 27 февраля, сообщает Деловая столица.

"За 4 часа энергетикам ДТЭК удалось полностью вернуть свет жителям Одессы и Одесского района сразу после завершения ремонта оборудования "Укрэнерго" , — говорят в компании.

Если света в доме нет, еще может быть связано с локальными авариями.