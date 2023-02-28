Разведка Британии: Как потеря самолета А-50У в Мачулищах повредит РФ
Потеря самолета далекой разведки ДРЛВ А-50У, который на днях был поврежден в результате взрыва на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси, будет ощутимой для российской армии. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.
По данным британской разведки, повреждения самолета официально еще не подтверждены.
"Однако потеря A-50У была бы ощутима, поскольку она имеет решающее значение для российских воздушных операций, обеспечивает картину боевого воздушного пространства", — говорят в министерстве
В Минобороны добавили, что в российской армии из-за этого инцидента останется в эксплуатации лишь 6 оперативных А-50У, что еще больше ограничит воздушные операции.
26 февраля утром на военном аэродроме "Мачулищи" в 12 км от Минска прогремели два взрыва.
В результате взрывов сильные повреждения получил российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна.
По информации СМИ, взрывы организовали белорусские партизаны с помощью беспилотников.