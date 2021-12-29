"Рюкзак чорного дня": що потрібно знати

Ми живемо у світі, про який насправді нічого не знаємо. Ми не маємо уявлення, що робити, коли банкомат відмовиться видавати гроші, коли магазини закриються на тиждень, коли в крані не буде питної води, куди бігти, якщо потрапимо в надзвичайну ситуацію, повідомляє Армия.Информ.

Військові однозначно можуть подбати про себе, адже їх цьому вчили. Але що робити громадянським? Куди тікати? І найголовніше – що з собою брати? Останньому питанню і присвячений цей матеріал.

Тривожний набір - це узагальнена назва базового набору речей, які можуть знадобитися у будь-якій екстремальній ситуації. Цей набір не що інше, як укомплектований рюкзак об'ємом від 30 літрів із мінімальним комплектом одягу, предметами гігієни, медикаментами, засобами самооборони, інструментами та продуктами. Всі речі в тривожному рюкзаку мають бути новими, а також не використаними у повсякденному побуті.

Тривожний рюкзак призначений лише для максимально швидкої евакуації із небезпечної зони. Небезпечною зоною вважають землетрус, потоп, пожежу, криміногенну обстановку, епіцентр воєнних дій тощо. Такий рюкзак має бути у кожній сім'ї.

"Уявіть ситуацію, в якій доведеться йти пішки, а не їхати в авто. Наприклад, дорогою можуть бути нескінченні пробки і треба буде продовжувати евакуацію пішою ходою, а тут - накинули рюкзак і вирушили далі", - радять військові.

Невеликі та експедиційні рюкзаки доцільно укладати не за принципом "важке внизу", а розподіляти вагу рівномірно. Добре, якщо у вашому рюкзаку буде нижній відділ – "підвал" або клапан.

Розміщуйте речі так, щоб можна було легко знайти те, що знадобиться насамперед. Великий плюс якщо рюкзак містить накидку від дощу. Якщо ж її немає – обов'язково придбайте. І, звичайно, рюкзак має бути якісним, щоб не розвалився після тривалого носіння у тяжких умовах.

Що неодмінно має бути у "рюкзаку чорного дня".

1. Копії важливих документів у непромокаючій папці. Заздалегідь зробіть копії паспортів, прав водія, документів, що підтверджують право власності на нерухомість, автомобіль тощо. Документи складіть так, щоб у разі потреби їх можна було легко дістати. Бажано покласти в папку фотографії рідних та близьких.

2. Кредитні картки та готівка. У вас завжди (у будь-який час) має бути певний запас грошей.

3. Дублікати ключів від дому та авто.

4. Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім'ї спосіб екстреного зв'язку та місце зустрічі.

5. Пристрої зв'язку та доступу до інформації. Невеликий радіоприймач, який дозволить бути в курсі того, що відбувається. До нього запасні батареї. Також можна взяти недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм.

6. Ліхтарик, а краще кілька, із запасними лампочками.

7. Водонепроникні компас та годинник.

8. Мультитул – багатофункціональний інструмент, у якому заховані додаткові інструменти (ніж, шило, пила, викрутка, ножиці тощо).

9. Ніж та невелика сокира.

10. Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр).

11. Декілька пакетів для сміття місткістю 120 л, які можуть замінити тент, якщо розрізати.

12. Рулон широкої клейкої стрічки.

13. Синтетичний шнур, діаметром – 4-5 мм та довжиною – 20 м.

14. Блокнот та олівець.

15. Нитки та голки.

16. Аптечка першої потреби. Кількість ліків має бути розрахована на надання допомоги не тільки собі, а й близьким людям:

бинти, лейкопластир, йод, вата, медичний спирт;

активоване вугілля (інтоксикація);

"Парацетамол" (жарознижувальне);

"Супрастин" (алергія);

"Імодіум" (діарея);

"Фталазол" (кишкова інфекція);

"Альбуцид" (очні краплі);

антибіотики у порошках.

17. Відзначайте всі вживані ліки, дозування та спосіб застосування. Імена та телефони ваших лікарів. Обов'язково слідкуйте за терміном придатності.

18. Одяг: спідня білизна (два комплекти), шкарпетки бавовняні (дві пари), запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик, в'язана шапка, рукавиці, шарф, надійне та зручне взуття.

19. Мініпалатка, килимок-піна, спальник.

20. Гігієнічні засоби: зубна щітка та паста, невеликий шматок мила, рушник (продаються пресовані в супермаркетах), туалетний папір, кілька упаковок сухих носів і вологих серветок. Жінкам – засоби особистої гігієни. Можна взяти бритву та манікюрний набір.

21. Все потрібне для дітей.

22. Посуд: казанок, фляга, ложка, кухоль (краще металевий 0,5 л), розкладний стаканчик.

23. Сірники (туристичні) та запальничка.

24. Запас їжі на кілька днів. Все, що довго зберігається, займає мало місця і можна з'їсти без приготування. Питна вода на кілька днів, яку потрібно періодично оновлювати. Висококалорійні солодощі та льодяники.

25. Продукти:

м'ясні чи рибні консерви;

галети;

супи швидкого приготування у пакетах;

якщо залишиться місце – будь-яка крупа, макарони, сухі овочеві напівфабрикати тощо.

Не рекомендується брати в тривожний рюкзак коштовності, цінні ювелірні вироби або колекційні монети, сімейні реліквії - це зайва вага, яка уповільнить вас, а також приверне увагу потенційних грабіжників або шахраїв.