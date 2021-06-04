Які продукти заважають худнути

Знежирені продукти, молоко, хліб - в цій їжі, по ідеї, не повинно бути цукру. Але він є, причому в чималих дозах, пише Татьяна Годард, диетолог, психолог, фитнес-тренер, НВ Бизнес.

«Я правильно харчуюся, займаюся спортом, але не худну», - ці слова мені доводиться чути у своїй практиці мало не кожен день. У підсумку з'ясовується, що в раціон людини входять продукти з прихованим цукром, які або серйозно гальмують, або повністю зупиняють процес схуднення.

Що ж це за продукти, і чому від них набирають вагу?

Простий цукор небезпечний не тільки тим, що на ньому ростуть, як на дріжджах, - він також провокує той самий «вовчий апетит», який змушує постійно переїдати. За відчуття голоду відповідає в основному глюкоза. Коли її рівень в крові падає, апетит зростає, і, навпаки, коли підвищується - апетит зменшується. Інформація про рівень глюкози регулярно надходить в мозок, де розташований центр насичення. Після вживання цукровмісних продуктів, рівень глюкози в крові різко підіймахється, а незабаром так само швидко падає. Тому з'являється гостре відчуття голоду, вгамувати яке стає все складніше.

Хочеться обов'язково чогось дуже калорійного - швидких вуглеводів, тобто, цукру. Він викликає черговий стрибок глюкози, після якого відбувається різке її падіння. Процес цей нескінченний. Виходить замкнуте коло і багаторічна залежність, з якої людині дуже складно впоратися самостійно. Звичайно, необґрунтований жор може наступати з різних причин, але головна - скачки цукру.

Підсісти на прості вуглеводи дуже просто. Вчені довели, що вживання цукру стимулює ті ж зони мозку, що і опіати, викликаючи гостре відчуття задоволення, яке хочеться відчувати якомога частіше. Тому залежність від солодкого - найнебезпечніша і сильна з усіх видів харчових залежностей.

Зрозуміло, ці механізми добре знайомі виробникам харчових продуктів. Вони непомітно підсаджують нас на їжу, в якій, по ідеї, не повинно бути цукру. Але він є, причому в чималих дозах. Це робить продукт «смачним» і спонукає нас регулярно його купувати.

Сахара багато в цукерках, морозиві, випічці, варення, мед, газовану воду, йогуртах з солодким наповнювачами і т. Д. Це очевидно. Також всі знають, що він є в магазинних пакетованих соках, мюслях і різних видах пластівців. А де шукати прихований цукор?

1. Знежирені продукти

Найпоширеніша помилка тих, що худнуть і слабке місце багатьох програм, рекомендованих фахівцями з «традиційного» харчуванню, - вживання знежирених продуктів. Європейські вчені та дієтологи представили переконливі докази того, що знежирені продукти, включаючи йогурти, кефір і молоко, шкідливі не тільки для фігури, але і для здоров'я. Щоб надати своїм продуктам приємний смак, виробники додають в їх склад величезна кількість цукру або, що ще гірше, інвертований кукурудзяний сироп - один з головних винуватців американської епідемії ожиріння. Вміщені в таких продуктах прості вуглеводи - цукор і сироп - організм тут же відкладає про запас у вигляді жиру. Але ж людина, підпилий пляшечку знежиреного йогурту або молока, перебуває у впевненості, що він майже нічого не з'їв, тому зі спокійною совістю може разом з «дієтичним» напоєм дозволити собі ще й солодку булочку.

У різних країнах світу проводилися дослідження, в результаті яких з'ясувалося, що у здорових людей, які регулярно п'ють знежирене молоко, шанси набрати зайву вагу на 57% вище, ніж у тих, хто вживає незбиране молоко, - зважаючи на наявність солодких і шкідливих добавок. Мало того, що в знежиреному молоці високий вміст цукру, так разом з жиром з нього ще і видаляються вітаміни А і D, що забезпечують ситість. Тобто, по суті, людина п'є розбавлений у воді цукор. Це не тільки не насичує організм, але і провокує переїдання або голод. Звідси і зайві кілограми.

2. Молоко

Водночас звичайне незбиране молоко теж шкідливо для фігури - у всіх молочних продуктах присутній цукор у вигляді лактози. Причому у звичайному незнежиреному молоці міститься одночасно і жир, і цукор, а це найнебезпечніше поєднання. Така комбінація порушує метаболізм, і провокує стрімке утворення самого огидного «пишного» жиру, від якого дуже складно позбутися.

Скільки б не було суперечок з приводу вживання молока в принципі, істина народжується дослідним шляхом. І мій особистий досвід, і досвід моїх підопічних показує, що вживання молока і молочних продуктів варто звести до мінімуму. Процес схуднення після цього йде набагато швидше, паралельно йдуть обсяги і тіло набуває красивого чіткий рельєф. До цього, до речі, давно прийшли експерти в галузі спорту - в меню американських і європейських бодибілдерів молоко і молочні продукти більше не входять.

3. Хліб

Цукор є у всіх хлібобулочних виробах, включаючи звичайний хліб. Причому біле борошно володіє високим глікемічним індексом, тобто, вона сама по собі провокує зростання рівня глюкози в крові. Думаєте, цілозерновий хліб - менше зло? Помиляєтеся. Насправді цілозерновий хліб не містить цільних зерен. Борошно виробляється в процесі подрібнення зерна, яке перетворюється в порошок. Саме завдяки порошкоподібній формі організм здатний переварити хліб. По суті, це майже така ж мука, як і для звичайного хліба. Що міститься в ній крохмаль швидко розщеплюється в травному тракті й потрапляє в потік крові у вигляді глюкози. Це викликає підвищення рівня цукру і швидке його падіння, що посилює апетит. Плюс до складу будь-якого хліба, навіть самого чорного, завжди входить звичайний рафінований цукор.

4. Соуси, напівфабрикати

Багато продуктів з яскраво вираженим солоним, гострим або пікантним смаком містять стільки ж цукру, скільки й солодощі. Це напівфабрикатні страви та соуси. Цукор в такій ситуації додають не тільки, щоб продукти були смачними і викликали залежність, а й для більш тривалого терміну зберігання. Цукор не тільки покращує смак, але і, подібно до солі, виступає консервантом. Так, в стандартній упаковці звичайного готового кетчупу вміст цукру досягає 15 грамів, а в соусі барбекю - 30 грамів. Також цукор додають в майонез і знежирені салатні заправки. До того ж цукор і сиропи загущають страву і надають їй особливу приємну текстуру, причому виробнику це обходиться гранично дешево.

5. Алкоголь і газовані напої

Важливо пам'ятати, що більшість алкогольних напоїв містять неабияку частку цукру. Зокрема, він входить в усі міцні напої, навіть якщо вони і не солодкі: горілка, віскі, текіла, не кажучи вже про коктейлі, солодкі вина, лікери та ін. Напої - теж їжа, і сто грамів віскі по калорійності можна порівняти з пристойною порцією свинячої відбивної. Механізм дії такий же, як у будь-якого цукру - різкий стрибок, а потім падіння рівня глюкози і жор. Плюс, алкоголь знижує рівень свідомості при виборі їжі та кількості її споживання. Якщо ви все-таки плануєте випити, варто вибирати сухі вина і розбавляти їх водою або льодом. Це допоможе збільшити порцію і понизити шкоду для здоров'я і фігури.

Не менш небезпечні й різні солодкі безалкогольні газованої води. Світові виробники випускають напої з позначкою light або zero, що означає, що вміст цукру знижено або його немає зовсім, але вміст цукру в них все одно залишається небезпечно високим - просто він маскується за новими для споживача назвами.

Тренд останніх років - приховувати цукор за особливими термінами. Зараз існує близько 54 назв, що позначають цукор в харчових продуктах. Серед них: гідролізований крохмаль, концентрований фруктовий сироп, декстроза, фруктоза, глюкоза, високофруктозний (глюкозний) сироп, кукурудзяний цукор, мед, інвертований цукор, изоглюкоза, левулоза, мальтоза, меляса, сахароза. Найпоширеніші - все, що закінчується на «-оза»: сахароза, мальтоза, глюкоза і т.п. Також досить часто можна зустріти в складі патоку, мелясу і кукурудзяний сироп. Читаючи етикетки в магазині, не забувайте, що чим ближче інгредієнт до початку списку, тим вище його зміст.

Висновок такий: цукор - це переїдання, харчова залежність і надмірна вага, і навіть якщо він не вказаний у складі продукту, це не означає, що його там немає.

Будьте пильні, бережіть здоров'я і фігуру.