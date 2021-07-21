Польза арбузов і кому вони протипоказані

У арбузов прекрасні смакові якості, він втамовує спрагу і в ньому міститься багато вітамінів і мінералів. Фахівці розповіли про корисні якості кавуна і повідомили, кому його їсти не можна, повідомляє РБК-Украина.

З чого складається Кавун

У кавуні багато цукру, у деяких видах від 7% до 9%, в деяких до 11%. 0,5% - клітковина, 0,7% - пектин, 0,8% - целюлоза. Вітамін С в 100 грамах - 8 г, вітамін А - 1 мг, вітамін В1 - 0,03 МР.

Калію - 0,22%, натрію - 0,016%, кальцію - 0,022%, заліза - 0, 037%, сірки - 0,016%. Калорійність кавуни на 100 гр. - 30 калорій.

Польза Кавуна для чоловіків

Як стверджують фахівці, кавун здатний сприятливо впливати на чоловічу силу, оскільки до його складу входять цитрулін (амінокислота) і лікопін. Ці речовини мають судинорозширювальну дію, що позитивно позначається на потенції. Також в кавунах є аргінін, який синтезується амінокислотою і надає заспокійливу і розслабляючу дію на організм. Велика кількість клітковини нормалізує роботу травної системи і допомагає очистити шлунок від токсинів і шлаків.

Польза Кавуна для жінок

У кавуні міститься велика кількість фолієвої кислоти, без якої не проходить процес побудови РНК і ДНК. У жінок змінюється колір особи, і поліпшується травлення. Особливе значення вживання Кавуна має в процесі розвитку малюка в утробі матері, так як основний вітамін, який потрібен вагітним - це фолиевая кислота. Також в кавунах міститься багато магнію, який допомагає всмоктуватися натрію, кальцію і вітамінам. Кавуни забезпечують розвиток і роботу нервової та м ’ язової систем.

Коштом того, що в цій ягоді мало калорій, дієтологи рекомендують використовувати його для літніх дієт. Коштом сечогінної дії з організму виводиться зайва рідина, але почуття ситості залишається надовго. Така дієта протипоказана тим, у кого є порушення нирок або є камені діаметром понад 0,4 см.

Шкідливість Кавуна і кому його є протипоказано

Кавуни потрібно вживати дозовано, бо будь-які продукти при зловживанні можуть завдати шкоди організму. Не варто кавуни є у великій кількості жінкам на пізніх термінах вагітності, бок мочегонная спроможність цієї ягоди може викликати додатковий дискомфорт і навіть біль.

Кавун варто їсти окремо від інших продуктів, бо відразу після іншої їжі, він може викликати сильне газоутворення. Клітковина і магній покращують моторику кишківника. Проте в людей з проблемами шлунково-кишкового тракту, кавун може викликати діарею.