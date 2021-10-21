Лікування артриту: 3 важливі кроки

Один з успішних підходів до лікування артриту починається зі здоров'я кишечника і усунення потенційно шкідливих для нього причин. Це харчові продукти, шкідливі мікроби і стійкий стрес, повідомляє Econet.ru.

Три кроки до лікування артриту

Здоров'я травного тракту часто стає ключем до зцілення від багатьох захворювань. Тому при лікуванні артриту здоров'ю кишечника приділяється особлива увага.

Крок 1. Дієта

Зцілення артриту починається з 14-денний елімінаційної дієти, що відновлює роботу кишечника, і видалення продуктів, що викликають запалення.

При артриті і синдромі дірявого кишечника корисно виключити зі свого харчового протоколу наступні продукти і компоненти:

глютен,

арахіс,

молокопродукти,

цукор,

соя,

борошняне,

кукурудза,

спиртні напої,

яйця,

пасльонові: томати, картопля, баклажани, перець.

Може підійти сценарій середземноморської дієти - велика кількість овочів, нежирний білок і цінні жири (оливкове масло, горіхи).

Рекомендується:

Збільшити обсяг клітковини, мінералів і нутрієнтів (овочі, фрукти).

Виключити рафінований цукор і очищені зернові (печиво, торти, хліб).

Відмовитися від рафінованих і гідрогенізованих видів жирів, а також від перероблених продуктів.

Вживати тваринні білки (яловичина, вирощена природним чином, кури вільного вигулу, морська і океанічна риба без вмісту важких металів).

Крок 2. Відновлення кишечника

Продовження дієти плюс очищення і відновлення кишечника. Нормальна кишкова оболонка і здоровий мікробіом запобігають запалення, часто викликають біль в суглобах.

2-місячна очищення і відновлення травного тракту: видалення шкідливих бактерій, грибків, паразитів за допомогою трав'яних добавок; «Запуск» травлення за допомогою ферментів; відновлення кишкової флори за допомогою пробіотиків.

Крок 3. Завершення

Продовжити розвивати здорові звички.

Прийом протизапальних і цілющих добавок, підтримка суглобів колагеном.

Можна почати виходити з дієти, щоб перевірити, переносите ви певний продукт без симптомів.

Серед продуктів, які ослаблюють запальні процеси, можна назвати протизапальні трави й прянощі (куркума, імбир, розмарин).

Важливо уникати токсинів, вибираючи екологічно чисті продукти та уникаючи упаковок з пластика.

Для оздоровчої програми велике значення має психологічний настрій. Можна зупинити свій вибір на одній з психотехнік (напр. дихальні вправи), що допоможе знайти душевну рівновагу і позитивний настрій.