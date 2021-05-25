Про що не говорять в автошколі: 12 порад для водіїв-новачків

Далеко не всі водії автотранспорту, навіть маючі певний досвід водіння, знайомі з тонкощами, що роблять їх життя безпечним, а керування транспортним засобом більш комфортним, повідомляє Novate.

Але вони є і, на жаль, про них ніхто не розповідає. Насправді, це прості, але дуже важливі речі, про які варто знати.

1. Перевірте дзеркала, чи правильно вони встановлені

При неправильному налаштуванні дзеркал утворюється, так звана, сліпа зона. Тобто деяка ділянка дороги для водія залишається поза зоною видимості, а значить він може не помітити машину, що рухається по іншій смузі. Щоб уникнути цього ефекту дзеркала слід налаштовувати таким чином, щоб ваш автомобіль в них не було видно або ж візуалізувалася лише мала його частина.

Для перевірки наявності або відсутності сліпої зони, здайте повільно назад, проїжджаючи поруч з стоячою авто і дивлячись в цей час в дзеркало бокового виду. Після того, як транспортний засіб не буде відображатися в дзеркалі, ви повинні його спостерігати бічним зором. Дзеркала необхідно налаштовувати, перебуваючи в своїй звичній позі.

2. Вчіться відчувати розташування коліс

Це потрібно, щоб не пошкоджувати диски об бордюри під час паркування і об'їжджати наявні на дорозі ями. Рекомендується взяти звичайну пляшку з пластику, прим'яти її ногою і помістити на асфальтове покриття. Тренувальний процес полягає в почерговому наїзді на цей предмет передніми лівим і правим колесом. Щоб почути хрускіт під колесами, відкрийте вікно.

3. Просушка гальм після проїзду по калюжі

Навіть якщо на дорозі спостерігається невелика калюжа, варто пригальмувати і плавно по ній їхати на стабільній невисокій швидкості без маневрів. Якщо швидкість буде більша, то вода може виявитися в системі запалювання. У цьому випадку транспортний засіб просто затихне. Другий негативний момент - аквапланування. Зчеплення з дорожнім покриттям припиняється, і машина буде ковзати.

Після того як величезна калюжа залишиться позаду, глушити мотор не потрібно, як і гальмувати або додавати швидкість. Потрібно для початку просушити гальма. Для цього переривчастими рухами кілька разів до ряду натисніть на відповідну педаль. Відбувається тертя і нагрів гальмівних колодок. Як наслідок, випаровується волога.

4. Слідкуйте за тим, як маневрують високі автомобілі, що рухаються попереду

Під час пересування важливо стежити не тільки за автомобілем, який їде перед вами, а й за іншим транспортом з потоку попереду. Особливо стежте за автобусами, вантажним автотранспортом. У них водіям набагато краще видно, що відбувається на трасі.

Якщо ви бачите, що одна смуга почала звільнятися, значить попереду щось сталося, наприклад, ДТП. Отже, необхідно вжити заходів заздалегідь.

5. Якщо не заводиться машина, вмикайте світло

Знайома ситуація, коли двигун на морозі відразу не заводиться. Потрібно просто розігріти акумулятор. Допоможе це зробити включення на короткий час радіо, світла або аварійки.

6. Увімкніть кондиціонер

Навіть в той період, коли вам кондиціонер не потрібен, його слід періодично включати на короткий проміжок часу. В іншому випадку трубки почнуть висихати через витікання охолоджуючої рідини.

7. Паркуватися слід, орієнтуючись на дзеркала і вікна

При парковці до бордюру передом потрібно зупинитися відразу, як тільки він з'являється під дзеркалом бокового виду. У підсумку до бордюру залишиться мінімальна відстань і бампер не постраждає. При парковці передом, але паралельно бордюру завжди є ризик утворення на дисках подряпин.

На лобовому склі внизу наклейте невеликий відрізок скотча (колір не важливий, головне, щоб було помітно). При збігу з цією міткою лінії самого бордюру потрібно зупинитися. В даному випадку паркуватися краще задом. Так в дзеркалах бокового виду буде добре помітний бордюр, і ви не потрапите в неприємну ситуацію.

8. Дзеркало в салоні потрібно опускати вночі

Ця деталь оснащена двома режимами роботи - для нічного бачення і денного, хоча про це знають далеко не всі. Щоб вам не заважло світло від фар автомобіля, який їде слідом, потрібно поміняти його нахил. Для цього необхідно важіль, що знаходиться під дзеркалом, потягнути вниз.

9. Використання ручного гальма на постійній основі

Робити це потрібно регулярно, щоб гальмо не перестло працювати. Небажано користуватися «ручником» тільки коли занадто низька температура, інакше гальмівні колодки можуть примерзнути.

10. Стежте за автотранспортом, що йде в сусідній смузі

Якщо машина, яка їде по смузі, що знаходиться поруч, гальмує, слід зробити те ж саме. Навіть якщо ви не бачите перешкод на дорозі, але помітили, що поруч їде машина скидає швидкість, поступите аналогічним чином. Можливо, на дорозі пішохід або якась тварина.

11. Уникайте ілюзії малої швидкості

Практично завжди на прямій трасі швидкість сприймається в два рази менше, ніж є насправді. Під час повороту, наступного за прямим відрізком шляху, авто може просто занести.

12. Не слід вивертати завчасно колеса

При повороті наліво, пропускаючи зустрічні автомобілі, рекомендується тримати колеса в прямому положенні, не вивертаючи їх заздалегідь. В іншому випадку, якщо в ваш транспортний засіб вріжеться інше авто, вас викине на зустрічну смугу, а там зіткнення вже не уникнути.