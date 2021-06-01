Подарунки за знаками зодіаку: що подарувати Близнюкам

Близнюки - дуже рухливий знак. Вони обожнюють сюрпризи, і будуть раді будь-якому незвичайному і тим більше екзотичному подарунку: сувеніру з далеких островів, дизайнерській прикрасі, годиннику, стрілки якого йдуть назад, а не вперед, повідомляє 1001 гороскоп.

Здивуйте Близнюків - і ваш подарунок виявиться кращим!

Близнюки сповна оцінять річ ручної роботи (адже точно такий же більше немає ні у кого!), А також вироби, які виглядають легкими, і повітряними - наприклад, зі скла і сталі. Повітря - стихія Близнюків, і їм подобається все, що нагадує про нього, приносячи в їх життя свободу і простір.

Найкращі подарунки для Близнюків

Квіти для Близнюків

Близнюки, особливо жінки, просто обожнюють квіти! Зовсім не обов'язково купувати їх в дорогому магазині - Близнюки не оцінять розкішну упаковку. Їм подобається милуватися самими квітами, а не гофрованим папером. Кращий букет для них - той, який складається з самих різних трав і квітів.

Техніка для Близнюків

Комунікабельні Близнюки будуть просто в захваті від нового мобільного телефону - навіть якщо у нього їх уже десять. Зрозуміло, телефон повинен бути з численними функціями й бажано найостаннішої моделі. Втім, їх порадують і будь-які інші новинки, особливо побутові.

Ювелірні прикраси для Близнюків

Близнюки одно не оцінять штамповану біжутерію і нудний золотий ланцюжок. Щоб розбудити їх фантазію, подаруйте їм прикрасу ручної роботи - наприклад, браслет аборигенів острова Пасхи або плід старань дизайнера. Всілякі візерунки й елементи етнічного стилю вітаються.

Предмети побуту для Близнюків

Домашнє господарство - не найсильніша сторона Близнюків. Вони навряд чи зможуть оцінити гідно ваш подарунок у цій сфері. Зате хороший засіб по догляду за собою, коханою, (косметика, парфуми, набори для душу) їх дуже навіть порадує.

Парфуми для Близнюків

Парфуми для Близнюків повинні бути дуже стійким - одного "пшику" повинно вистачити на весь день, а в ідеалі й на ніч. Адже вони так рідко бувають удома! З запахів їм підійде що-небудь дуже легке, свіже і стрімке (можливі нотки ментолу, огірка, лимона і т.д.). Нав'язливі важкі аромати - не для них.

Дрібнички й сувеніри для Близнюків

Близнюкам приємно дарувати подарунки, адже їм так легко догодити! Головне - пам'ятати, що їм підійдуть лише ті оригінальні дрібнички й аксесуари, які можна продемонструвати в суспільстві. Сумочка, дармовис, ручка, гаманець і тому подібні дрібниці будуть прийняті на "ура", якщо в них є стиль і, звичайно ж, своя родзинка.