Подарунки за знаками зодіаку: що подарувати Ракові

, повідомляє 1001 гороскоп.

Рак - чутливий і водночас потайний знак. Вибрати для нього подарунок - справа непроста. Потай він чекає від вас, що ви потрапите "в саму точку", хоча сам не дуже афішує свої бажання та уподобання. Звичайно, найкраще подарувати Раку те, про що він мріє, проте якщо ви не впевнені у виборі, існує ряд подарунків, які завжди виявляться для Рака до речі.

По-перше, це будь-які красиві речі й дрібнички, якими можна прикрасити свій будинок або використовувати в господарстві. Крім того, Раки обожнюють все, що пов'язано з минулим і старовиною, так що, подарувавши йому фотоальбом або що-небудь в антикварному стилі, ви його дуже порадуєте. При цьому не забувайте, що Рак - естет! Подарунок для нього повинен радувати око!

Найкращі подарунки для Рака

Квіти для Рака

Раки люблять все незвичайні, екзотичні й ніжні квіти. Троянди для їх тонкої натури занадто вульгарні! Одну тонко пахучу лілію вони вважатимуть за краще величезного букета гладіолусів. Також їм припадуть до смаку будь-які квіти світлих, ніжних тонів: нарциси, тюльпани й т.д. Хороший варіант для Рака - квіточка в пробірці (щоб довше стояла) або в горщику. Адже тоді він зможе милуватися ним довго!

Техніка для Рака

Рак - господарський знак, у своєму будинку він прагне створити максимальний комфорт. Для нього підійде будь-яка техніка, що полегшує домашню працю (від пилосмока до посудомийної машини), а також робить його будинок ще затишніше (музичний центр, DVD). Крім того, Рак обожнює своє минуле: фотоапарат, телефон з гарною камерою або цифрова фоторамка пройдуть просто на "ура".

Ювелірні прикраси для Рака

В оздобленні для Рака важлива вишуканість, кричущі блискучі брязкальця - не для нього. Подаруйте Раку срібло - і ви не помилитеся. Якщо ж вибираєте прикрасу з камінням, віддайте перевагу світлим і мерехтливим, як сам Місяць, який протегує Раку.

Предмети побуту для Рака

Рак оцінить будь-який предмет, який полегшує йому побут і ведення господарства. Завжди доречно будуть набори чашок, каструль і всіляких кухонних аксесуарів, а також будь-які інші побутові подарунки - від меблів до набору тапочок. Єдина умова: подарунок повинен радувати естетичний погляд Рака! Інакше навіть сама наворочена каструля буде припадати пилом у нього на антресолях.

Парфуми для Рака

Аромат для чутливого Рака повинен бути романтичним і ніжним, як подих весняного вітерця. Ніяких різких запахів! Вітаються приглушені нотки бузку, жасмину, конвалії, лаванди. Крім того, Рака призведе в справжнє захоплення аромат з його дитинства чи юності.

Дрібнички й сувеніри для Рака

Рак - один з тих небагатьох знаків Зодіаку, кому можна сміливо дарувати будь-які дрібнички - правда, лише за умови, що вони підібрані зі смаком і вписуються в стиль його квартири.