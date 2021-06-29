Подарунки за знаками зодіаку: що подарувати Льву

Лев - сонячний знак. Його натура також широка і щедра, як і саме Сонце. Тому не розмінюватися на дрібниці, вибираючи йому подарунок: Лев цього просто не зрозуміє, повідомляє 1001 гороскоп.

Дорогий подарунок в очах Льва - це жест, зроблений від душі і що означає, що ви його по-справжньому цінуєте. Ось чому для Льва це так важливо.

Подарунок для Льва обов'язково повинен бути вишуканим, щоб їм можна було милуватися і показувати знайомим (яких у Льва безліч). Якщо у вас не вистачає коштів на щось серйозне, купите Льву невеликий сувенір, але обов'язково відомого бренду, з останньої колекції. Пам'ятайте, що в подарунок Льву завжди справедлива формула: «Дорога дрібничка краще, ніж дешевий гарнітур»!

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Найкращі подарунки для Льва

Квіти для Льва

Лев обожнює квіти, причому дорогі і бажано у великій кількості. Отримати на день народження «мільйон червоних троянд» - це якраз про нього. Втім, троянди - не єдиний варіант. Будь-які дорогі, «благородні», а також екзотичні квіти виявляться до речі. І не забудьте: навіть якщо ви даруєте Льву зовсім невеликий букет, він повинен бути в розкішній упаковці.

Техніка для Льва

Практичність - не головне для Льва в подарунок. Однак він оцінить будь-яку хорошу техніку, якщо вона відноситься до новітньої моделі і відрізняється стильним дизайном. Крім того, Лев завжди на людях, завжди в спілкуванні: престижний мобільний телефон, фотоапарат, камера або планшетний комп'ютер приведуть його в захват.

Ювелірні прикраси для Льва

Виберіть Льву, чия стихія Сонце, прикраса з сонячного золота - і ви не помилитеся! Що ж стосується каменів, то тут дарувати треба або найдорожчі (діаманти, смарагди і т.д.), або не дарувати їх взагалі.

Предмети побуту для Льва

Не варто дарувати Льву предмети побуту - якщо тільки вони не з останньої колекції відомих дизайнерів і модельєрів. Лев оцінить набір шовкового постільної білизни, посуд з китайського фарфору, антикварне трюмо і т.д., але не менше. Набір чашок з найближчого універсаму його просто образить!

Парфуми для Льва

Царствений Лев визнає тільки дорогі, модні і яскраві аромати. Бажано, провідних брендів останнього сезону. Чи не відмовиться він і від нестаріючої класики, на кшталт Шанель №5, і від будь-яких інших заходів, що демонструють його статус і смак.

Дрібнички і сувеніри для Льва

Леви дуже люблять дорогі, престижні аксесуари і дрібнички, оскільки вони підкреслюють їхній добробут і статус. Навіть якщо у Льва вже є дев'ять модних брелків, його щиро порадує десятий!