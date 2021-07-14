Подарунки за знаками зодіаку: що подарувати Діві

У подарунок Діва в першу чергу цінує практичність. Це зовсім не означає, що порадувати її зможе тільки набір кухонних каструль, проте головне, що у її подарунка обов'язково має бути якесь корисне застосування. Інакше ця річ в очах Діви - вірний кандидат на викид, повідомляє 1001 гороскоп.

Догодити з подарунком вимогливою Діві дуже легко - достатньо прямо запитати її про це. Діва з задоволенням розповість вам про те, що хотіла б отримати. На її думку, так набагато краще, ніж потім мучитися з непотрібним подарунком, захаращують квартиру!

Найкращі подарунки для Діви

Квіти для Діви

Практична Діва відноситься до зрізаних квітів прохолодно - з одного, боку, вони добре пахнуть і надають квартирі затишний вигляд, з іншого ж - швидко починають в'янути. Тому якщо ви хочете їй догодити, вибирайте тільки ті квіти, які довго стоять. Хороший варіант - жива квітка в горщику, якщо тільки ви знаєте, які саме подобаються Діві.

Техніка для Діви



Ви не помилитеся, якщо подаруєте Діві що-небудь з побутової техніки, що полегшує життя і ведення господарства. Всі пристосування для догляду за квартирою і речами (пилосос, посудомийна машина, машинка від катишек на одязі і т.д.), кухонні, а також будь-яка інша корисна техніка припадуть дуже до речі! Також Діву порадує техніка, покликана допомогти їй в роботі (комп'ютер і т.д.).

Ювелірні прикраси для Діви

Зазвичай у Діви не вистачає часу на те, щоб займатися собою, тому в прикрасах, як і в одязі, вона цінує універсальність. Якщо у вашому кольє або браслеті можна піти не тільки в театр, але і на роботу, Діві він припаде до душі! Так що вибирайте не дуже помітні речі. Тонкість, деяка консервативність - це те, що потрібно.

Предмети побуту для Діви

Діва оцінить, якщо ви подбаєте про неї, подарувавши річ, яка зробить її будинок ще більш зручним і раціональним. Підійдуть будь-які корисні аксесуари (наприклад, кухонне приладдя), а особливо речі, які допомагають Діві тримати будинок в порядку і чистоті (шкатулка для ниток, підставка для дисків, стелаж і т.д.).

Парфуми для Діви

Діва досить байдужа до парфуму, як і взагалі до косметики. Вибираючи їй аромат, пам'ятайте про те, що вона вважає за краще природність. Їй припаде до смаку лише дуже делікатний, ледь помітний запах з ніжними природними мотивами трав і квітів (лаванда, меліса, гібіскус і т.д.).

Дрібнички і сувеніри для Діви

Дрібнички - невдалий вибір для подарунка Діві! Адже вони захаращують квартиру, та ще й збирають пил, що в її очах величезний недолік. Так що постарайтеся, щоб навіть маленький сувенір для Діви мав своє призначення - підійде запальничка, блокнотик, ручка і т.д.