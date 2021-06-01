Група крові: що важливо знати кожному

Група крові людини - це важливий показник, який стосується багатьох аспектів здоров'я. Кожна людина повинна знати свою групу крові, повідомляє Econet.

А що ще цікавого і корисного можна дізнатися про систему класифікації крові і як це відбивається на нашій поведінці та здоров'ї?

Група крові являє собою опис антигенних показників еритроцитів, який проводиться за допомогою ідентифікації специфічних груп вуглеводів і білків, в мембранах еритроцитів. У людини відкрито кілька систем антигенів в декількох групах крові. У зв'язку з цим прийнята наступна система класифікації крові: 4 типу - I (О), II (А), III (B), IV (AB).

Що корисно знати про групи крові

Група крові визначається вже при народженні людини і є постійним показником.

Конкретна група крові (гр. Кр.) Має свої відмінні риси. Що корисно знати в зв'язку з цим.

1. Раціон за вашою групою крові

В організмі людини відбувається безліч хімічних реакцій, і як наслідок, гр. кр. має важливе значення в питаннях харчування і втрати ваги..

Персонам з різною гр. кр. доцільно споживати свій тип їжі.

Носіям I (О) гр. кр. є сенс включати в своє меню продукти з високим показником білка (м'ясо, риба). Володарі II (А) гр. кр. повинні, навпаки, не захоплюватися м'ясом, тому що їм більше підходить вегетаріанська кухня.

Володарям III (B) гр. кр. корисно виключити м'ясо курки і включати в меню червоне м'ясо в значному обсязі. Володарі IV (AB) гр. кр. повинні акцентувати увагу в харчуванні на морепродуктах і нежирному м'ясі.

У конкретного типу крові є свої стійкі характеристики, певна гр. кр. демонструє стійкість до конкретних типів недуг, але більше схильна до інших хвороб.

I (О) гр. кр.

Переваги: здоровий травний тракт, стійка до впливів імунна система, здоровий обмін речовин.

Вади: проблеми згортання крові, недуги запальної природи (артрит), хвороби щитовидки, алергії, виразки.

II (А) гр. кр.

Переваги: позитивна адаптація до харчового різноманітності, здоровий метаболізм поживних речовин.

Вади: серцеві хвороби, цукровий діабет, злоякісні новоутворення, проблеми печінки і жовчного міхура.

III (B) гр. кр.

Переваги: міцна імунна система, позитивна пристосовність до харчових нюансів, стійка нервова система.

Вади: діабет 1 типу, стомлюваність, хвороби аутоімунної природи.

IV (AB) гр. кр.

Переваги: хороша адаптація, міцна імунна система.

Вади: серцеві захворювання, онкологія.

Група крові впливає на особистість її власника.

I (О) гр. кр .: комунікабельні, упевнені, креативні, екстраверти.

II (А) гр. кр .: зібрані, дисципліновані, доброзичливі, надійні, добрі артістисти.

III (B) гр. кр .: захоплені своєю справою, незалежні, активні.

ІV (AB) гр. кр .: скромні, серйозні сором'язливі, добрі, уважні.

4. Група крові і виношування дитини

Група крові вагітної впливає на процес виношування дитини. Наприклад, організм дам з IV (AB) гр. кр. секретує менше фолікулостимулюючого гормону, що сприяє зародженню вагітності.Гемолітична хвороба новонароджених дітей має місце в разі несумісності крові матері і плоду щодо резус-фактора, або з інших антигенів. Якщо у Rh-негативної матері плід Rh-позитивний, неминучим є так званий резус-конфлікт.

5. Група крові і стресові ситуації

Персони з різною гр. кр. не однаково реагують на стресову ситуацію. Легко втрачають контроль над собою володарі I (О) гр. кр. У них спостерігається підвищений показник адреналіну, і їм потрібна значна кількість часу, щоб заспокоїтися.

У особистостей з II (А) гр. кр. високий показник кортизолу, і вони секретують його більше під час стресу.

6. Антигени групи крові

Це корисно знати. Антигени є не тільки в складі крові, але і в таких органах і системах: травному тракті, в ротовій порожнині, кишечнику.

7. Група крові і втрата ваги

Хто має схильність акумулювати жир в зоні живота? А хто їсть все підряд і не поправляється? Володарі I (О) гр. кр. більш схильні до відкладення жиру в зоні живота, ніж ті, у кого II (А) гр. кр., останні не мають такої проблеми.

Групу крові у дитини, яка з'явиться на світ, можливо з високою ймовірністю спрогнозувати, знаючи гр. кр. і резус-фактор його батька та матері.

9. Група крові і спорт

Всім відомо, що фізичні навантаження виступають прекрасним способом перемогти стрес.

I (О) гр. кр .: кращі активні навантаження (аеробіка, біг, східні єдиноборства)

II (А) гр. кр .: спокійні фізичні вправи (йога, тайцзи)

III (B) гр. кр .: середня фізична активність (альпінізм, велосипед, теніс, плавання)

IV (AB) гр. кр .: спокійні і помірні фізичні вправи (йога, велосипед, теніс)

10. Група крові і критичні ситуації

Де б ви не знаходилися, має сенс тримати при собі персональну інформацію наступного плану: домашня адреса, телефон, прізвище, група крові. Наявна інформація виявиться необхідною при можливому нещасному випадку, коли знадобиться екстрене переливання крові.

Тепер ви бачите, наскільки важливо знати власну групу крові (і, за можливості, своїх найближчих людей). Це допоможе внести коригування в раціон харчування, визначити розумні фізичні навантаження, вжити профілактичних заходів щодо ймовірних захворювань, які можуть вам загрожувати. Як дізнатися свою групу крові? Елементарно: потрібно здати аналіз крові.