Подарунки за знаками зодіаку: що подарувати Терезам

На відміну від більшості інших знаків Зодіаку, Ваги порадувати подарунком легко. Навіть якщо ви не вгадали з їх бажаннями, Терези не стануть ображатися: вони обожнюють сюрпризи і раді вже самого факту того, що їм дарують щось приємне, повідомляє 1001 гороскоп.

Подарунок для Терезів може бути класичним або ультрасучасним, з гумором і без, дорогим і не дуже - Ваги в будь-якому випадку візьмуть його з радістю. Єдине, чого естети-Терези вам не пробачать - це несмаку. Подарунок для них просто зобов'язаний бути вишуканим і пестити погляд!

Найкращі подарунки для Терезів

Квіти для Терезів

Навіть найменший букет для Терезів не повинен бути скромним. Ваги гідно оцінять і розкішну упаковку, і смак дизайнера. У будинку у Терезів зазвичай зростає багато квітів, так що вишукане рослина в горщику для них теж хороший подарунок. Тільки уникайте банальностей, на кшталт герані!

Читайте також: Повний місяць і затемнення 30 листопада: що не можна робити

Техніка для Терезів

У техніці Ваги оцінять всі - і зручність побутових новинок, і будь-яке фото-відео (адже з їх допомогою вони зможуть реалізувати свій мистецький талант!), І комп'ютерну техніку (допомога в роботі). Головне, пам'ятайте: стиль і дизайн для них був і буде на першому місці. Навіть в техніці - нічого не поробиш.

Ювелірні прикраси для Терезів

Терези люблять хороші речі, але вони - не з тих, для кого цінник найважливіше. Їх можна порадувати не тільки класичними прикрасами з дорогоцінних металів і каменів, але і дизайнерською роботою, і хорошою біжутерією. Єдина вимога до подарунка - витонченість і смак.

Предмети побуту для Терезів

Декоративний світильник, м'який плед, чашечки з тонкого фарфору - словом, все те, що може зробити затишний будинок Терезів ще зручніше і затишніше, доведеться їм до душі!

Читайте також: Магнітні бурі в грудні: коли чекати

Парфуми для Терезів

Ідеальний парфум для Терезів повинен бути дорогим, вишуканим і тонким. Ніяких яскравих, а тим більше задушливих і важких ароматів!

Дрібнички і сувеніри для Терезів

Дрібнички для Терезів аж ніяк не є такими, оскільки займаються справою: створюють в будинку затишок. Вимоги до них прості: не вибиватися із загального стилю квартири і говорити про статус і смак її господарів. Ніжні, м'які іграшки в світлих тонах теж підійдуть - адже їх так приємно чіпати!