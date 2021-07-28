П'ять поширених міфів про ожиріння

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі близько 650 мільйонів дорослих страждають ожирінням. Ожиріння є поширеним серйозним захворюванням, з яким пов'язано безліч міфів, повідомляє Eljdorado.

До вашої уваги список з 5 поширених міфів про ожиріння

1. Для зниження ваги необхідно менше їсти і більше рухатися.

У багатьох випадках безпосередньою причиною ожиріння є споживання більшої кількості калорій, ніж необхідно організму, протягом тривалого часу. Дійсно, більшість заходів щодо зниження маси тіла направлено на мінімальне споживання калорій і підвищення фізичної активності. Крім дієти і фізичної активності, існують інші фактори, які впливають на масу тіла - нестача сну, психологічний стрес, хронічний біль, ендокринні (гормональні) деструктори і прийом певних ліків. Ці чинники збільшують ймовірність ожиріння. Стрес, сон і біль - три взаємопов'язані фактори, які можуть викликати ожиріння.

2. Ожиріння викликає діабет.

Ожиріння не викликає діабету безпосередньо, але є фактором ризику розвитку діабету 2 типу. Ожиріння також є фактором ризику гестаційного діабету, який виникає під час вагітності, але не є фактором ризику діабету 1 типу.

3. Люди з ожирінням ліниві.

Малорухливий спосіб життя є чинником ожиріння, і більш активний спосіб життя може сприяти зниженню ваги, але ожиріння - це щось більше, ніж бездіяльність. В одному дослідженні 2011 року використовувалися акселерометри для вимірювання рівня активності 2832 дорослих у віці 20-79 років протягом 4 днів. Їх кількість кроків зменшувалася зі збільшенням ваги, але відмінності не були настільки значними, як можна було б припустити, особливо для жінок. Якщо врахувати, що людина з надмірною вагою або ожирінням витрачає більше енергії на кожен крок, різниця між загальними витратами енергії може бути ще більш незначною.

4. Якщо ваші близькі родичі страждають ожирінням, у вас теж обов'язково буде зайва вага.

Генетика важлива, але це не означає, що ожиріння неминуче для тих, чиї родичі страждають цим хронічним захворюванням.

5. Ожиріння не впливає на здоров'я.

Це міф. Ожиріння збільшує ризик діабету, високого кров'яного тиску, серцево-судинних захворювань, остеоартриту, апное уві сні і деяких психічних захворювань. Навіть невелика втрата ваги може принести користь здоров'ю.