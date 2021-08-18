Типи головного болю: симптоми, причини і лікування

Чи йти до лікаря, прийняти ліки або просто чекати, коли пройде головний біль? Виявляється, заходи залежать від її типу, повідомляє Wday.

Головний біль напруги (ГБН)

Симптоми:

Біль з двох сторін голови, що стискає, від легкого до помірного.

Посилюється від звичайного фізичного навантаження.

Супроводжує розбитість, порушення сну і апетиту.

Іноді - чутливість до світла, запахів і звуків.

Ніколи не супроводжується нудотою або блювотою.

Причини:

Завжди є зв'язок зі стресом.

До ГБН схильні в основному люди розумової праці.

Додаткові фактори ризику: незручна подушка, тривале перебування за кермом, читання або робота за комп'ютером.

Лікування:

Масаж шийно-комірцевої зони.

Теплий душ.

Гімнастика-розминка.

Відвідайте невролога, він призначить міорелаксанти і протизапальну.

Можуть запропонувати ін'єкції ботокса. Його вводять в ділянки спазмованих м'язів, що дозволяє розслабити їх і позбутися від болю на півроку.

Артеріальна гіпертензія (підвищений тиск)

Симптоми:

Біль давить в області потилиці.

Може супроводжуватися мушками перед очима, запамороченням, дзвоном у вухах, станом занепокоєння (внутрішнього тремтіння).

Причина: підвищений артеріальний тиск.

Лікування:

Виміряти тиск, якщо підвищений, звернутися до кардіолога.

Ситуаційно - прилягти, заспокоїтися, не поспішаючи випити пару стаканів води.

Справжня мігрень

Симптоми:

Біль односторонній, сильний, що давить, пульсуючий.

Локалізується в одній очниці, скроні або поширюється на половину голови.

Посилюється при русі.

Є супутні симптоми: нудота, блювота, світлобоязнь, звукобоязнь.

Часті провісники: світлові плями перед очима, сонливість, огида або тяга до деяких продуктів, чутливість до запахів.

Причину мігрені досі не виявили, але є сприятливі фактори: спадковість, гормонозалежність (у жінок), стрес. Викликати напад можуть червоне вино і шампанське, сир, шоколад, копченості.

Лікування: головні болі не особливо піддаються звичайним анальгетикам. Але успішно купіруються антагоністами серотонінових рецепторів (триптанами). Препарат рецептурний, його повинен підібрати лікар - терапевт або невролог.

Гайморит, фронтит

Симптоми:

Біль в області чола.

У ранкові години інтенсивність вище - накопичується гній у пазухах носа.

При нахилах або різкому русі головою біль посилюється.

Спостерігаються підвищення температури тіла, озноб, слабкість, зниження апетиту.

Причина: запалення придаткових пазух носа.

Лікування: захворювання вимагає негайного звернення до лікаря і прийому антибіотиків.

Порушення венозного відтоку

Симптоми:

Інтенсивність відчуттів - від середньої до слабкої, біль розлитий по всій голові.

Іноді є скутість бічних і задніх м'язів шиї.

Причини:

остеохондроз шийного відділу хребта;

неправильна висота подушки;

проблема з судинами, зокрема, гіпертонічна хвороба.

Лікування: необхідно провести обстеження у невропатолога або терапевта. Обов'язкові дослідження: УЗД судин шиї, рентгенографія шийного відділу хребта.

Холодовий головний біль

Симптоми: виникає при впливі знижених температур. Це гострий непульсуючий біль в області чола.

Причина: роздратування температурних рецепторів, які знаходяться на шкірі, або спазм кровоносних судин.

Лікування: не потрібно. Зникає після відігрівання. Тренуйте рецептори: робіть контрастні обливання обличчя водою.