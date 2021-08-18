Типи головного болю: симптоми, причини і лікування

Типи головного болю: симптоми, причини і лікування

Чи йти до лікаря, прийняти ліки або просто чекати, коли пройде головний біль? Виявляється, заходи залежать від її типу, повідомляє Wday.

Головний біль напруги (ГБН)

Симптоми:

  • Біль з двох сторін голови, що стискає, від легкого до помірного.
  • Посилюється від звичайного фізичного навантаження.
  • Супроводжує розбитість, порушення сну і апетиту.
  • Іноді - чутливість до світла, запахів і звуків.
  • Ніколи не супроводжується нудотою або блювотою.

Причини:

  • Завжди є зв'язок зі стресом.
  • До ГБН схильні в основному люди розумової праці.
  • Додаткові фактори ризику: незручна подушка, тривале перебування за кермом, читання або робота за комп'ютером.

Лікування:

  • Масаж шийно-комірцевої зони.
  • Теплий душ.
  • Гімнастика-розминка.
  • Відвідайте невролога, він призначить міорелаксанти і протизапальну.
  • Можуть запропонувати ін'єкції ботокса. Його вводять в ділянки спазмованих м'язів, що дозволяє розслабити їх і позбутися від болю на півроку.

Артеріальна гіпертензія (підвищений тиск)

Симптоми:

  • Біль давить в області потилиці.
  • Може супроводжуватися мушками перед очима, запамороченням, дзвоном у вухах, станом занепокоєння (внутрішнього тремтіння).

Причина: підвищений артеріальний тиск.

Лікування:

  • Виміряти тиск, якщо підвищений, звернутися до кардіолога.
  • Ситуаційно - прилягти, заспокоїтися, не поспішаючи випити пару стаканів води.

Справжня мігрень

Симптоми:

  • Біль односторонній, сильний, що давить, пульсуючий.
  • Локалізується в одній очниці, скроні або поширюється на половину голови.
  • Посилюється при русі.
  • Є супутні симптоми: нудота, блювота, світлобоязнь, звукобоязнь.
  • Часті провісники: світлові плями перед очима, сонливість, огида або тяга до деяких продуктів, чутливість до запахів.

Причину мігрені досі не виявили, але є сприятливі фактори: спадковість, гормонозалежність (у жінок), стрес. Викликати напад можуть червоне вино і шампанське, сир, шоколад, копченості.

Лікування: головні болі не особливо піддаються звичайним анальгетикам. Але успішно купіруються антагоністами серотонінових рецепторів (триптанами). Препарат рецептурний, його повинен підібрати лікар - терапевт або невролог.

Гайморит, фронтит

Симптоми:

  • Біль в області чола.
  • У ранкові години інтенсивність вище - накопичується гній у пазухах носа.
  • При нахилах або різкому русі головою біль посилюється.
  • Спостерігаються підвищення температури тіла, озноб, слабкість, зниження апетиту.

Причина: запалення придаткових пазух носа.

Лікування: захворювання вимагає негайного звернення до лікаря і прийому антибіотиків.

Порушення венозного відтоку

Симптоми:

  • Інтенсивність відчуттів - від середньої до слабкої, біль розлитий по всій голові.
  • Іноді є скутість бічних і задніх м'язів шиї.

Причини:

  • остеохондроз шийного відділу хребта;
  • неправильна висота подушки;
  • проблема з судинами, зокрема, гіпертонічна хвороба.

Лікування: необхідно провести обстеження у невропатолога або терапевта. Обов'язкові дослідження: УЗД судин шиї, рентгенографія шийного відділу хребта.

Холодовий головний біль

Симптоми: виникає при впливі знижених температур. Це гострий непульсуючий біль в області чола.

Причина: роздратування температурних рецепторів, які знаходяться на шкірі, або спазм кровоносних судин.

Лікування: не потрібно. Зникає після відігрівання. Тренуйте рецептори: робіть контрастні обливання обличчя водою.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics