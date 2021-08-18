Типи головного болю: симптоми, причини і лікування
Чи йти до лікаря, прийняти ліки або просто чекати, коли пройде головний біль? Виявляється, заходи залежать від її типу, повідомляє Wday.
Головний біль напруги (ГБН)
Симптоми:
- Біль з двох сторін голови, що стискає, від легкого до помірного.
- Посилюється від звичайного фізичного навантаження.
- Супроводжує розбитість, порушення сну і апетиту.
- Іноді - чутливість до світла, запахів і звуків.
- Ніколи не супроводжується нудотою або блювотою.
Причини:
- Завжди є зв'язок зі стресом.
- До ГБН схильні в основному люди розумової праці.
- Додаткові фактори ризику: незручна подушка, тривале перебування за кермом, читання або робота за комп'ютером.
Лікування:
- Масаж шийно-комірцевої зони.
- Теплий душ.
- Гімнастика-розминка.
- Відвідайте невролога, він призначить міорелаксанти і протизапальну.
- Можуть запропонувати ін'єкції ботокса. Його вводять в ділянки спазмованих м'язів, що дозволяє розслабити їх і позбутися від болю на півроку.
Артеріальна гіпертензія (підвищений тиск)
Симптоми:
- Біль давить в області потилиці.
- Може супроводжуватися мушками перед очима, запамороченням, дзвоном у вухах, станом занепокоєння (внутрішнього тремтіння).
Причина: підвищений артеріальний тиск.
Лікування:
- Виміряти тиск, якщо підвищений, звернутися до кардіолога.
- Ситуаційно - прилягти, заспокоїтися, не поспішаючи випити пару стаканів води.
Справжня мігрень
Симптоми:
- Біль односторонній, сильний, що давить, пульсуючий.
- Локалізується в одній очниці, скроні або поширюється на половину голови.
- Посилюється при русі.
- Є супутні симптоми: нудота, блювота, світлобоязнь, звукобоязнь.
- Часті провісники: світлові плями перед очима, сонливість, огида або тяга до деяких продуктів, чутливість до запахів.
Причину мігрені досі не виявили, але є сприятливі фактори: спадковість, гормонозалежність (у жінок), стрес. Викликати напад можуть червоне вино і шампанське, сир, шоколад, копченості.
Лікування: головні болі не особливо піддаються звичайним анальгетикам. Але успішно купіруються антагоністами серотонінових рецепторів (триптанами). Препарат рецептурний, його повинен підібрати лікар - терапевт або невролог.
Гайморит, фронтит
Симптоми:
- Біль в області чола.
- У ранкові години інтенсивність вище - накопичується гній у пазухах носа.
- При нахилах або різкому русі головою біль посилюється.
- Спостерігаються підвищення температури тіла, озноб, слабкість, зниження апетиту.
Причина: запалення придаткових пазух носа.
Лікування: захворювання вимагає негайного звернення до лікаря і прийому антибіотиків.
Порушення венозного відтоку
Симптоми:
- Інтенсивність відчуттів - від середньої до слабкої, біль розлитий по всій голові.
- Іноді є скутість бічних і задніх м'язів шиї.
Причини:
- остеохондроз шийного відділу хребта;
- неправильна висота подушки;
- проблема з судинами, зокрема, гіпертонічна хвороба.
Лікування: необхідно провести обстеження у невропатолога або терапевта. Обов'язкові дослідження: УЗД судин шиї, рентгенографія шийного відділу хребта.
Холодовий головний біль
Симптоми: виникає при впливі знижених температур. Це гострий непульсуючий біль в області чола.
Причина: роздратування температурних рецепторів, які знаходяться на шкірі, або спазм кровоносних судин.
Лікування: не потрібно. Зникає після відігрівання. Тренуйте рецептори: робіть контрастні обливання обличчя водою.