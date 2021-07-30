Золота десятка: вправи для здорової спини

Малорухливий спосіб життя і постійні стреси є причиною хронічних проблем з хребтом та болю в спині. Комплекс нескладних статичних вправ допоможе істотно оздоровити організм, зменшити біль і допомогти позбутися від стресу, повідомляє Econet.

Гімнастика для спини

1. Стійка кішки

Початкова позиція - на четвереньках, рівномірно спираючись на долоні і коліна. На вдих - прогинайтеся в попереку, як кішка. Видихаючи, втягніть живіт і вигніть спину, ніби показуєте горб. Залишайтеся в стійці на 1 хвилину

2. Стійка собаки

П.П. - на четвереньках. Піднімайте таз максимально вгору, щоб вийшов великий трикутник. Опускайте голову вниз, спираючись на долоні і стопи. Залишайтеся в стійці на 1 хвилину.

3. Стійка витягнутого трикутника

П. П. - стоячи, стопи ширше плечей. Нахиліться вправо, приставляючи відповідну руку до ноги, а іншу руку витягніть вгору. Поверніться в П. П. і повторіть в іншу сторону. Залишайтеся в стійці на 1 хвилину.

4. Стійка сфінкса

П. П. - лежачи на животі, долоні під плечима. Піднімайте корпус, спираючись на долоні. Затримайтеся на 5 хвилин.

5. Стійка кобри

П. П. - лежачи на животі, долоні під плечима. Піднімайте корпус, спираючись на долоні, але лікті щільно притисніть до тулуба. Затримайтеся на 5 хвилин.

6. Стійка сарани

П. П. - лежачи на животі, ноги прямі разом. Зведіть прямі руки за спиною і з'єднайте долоні в замок. Піднімайте голову і корпус до комфортної висоти. Можете трохи піднімати в цей час ноги.

7. Місток

П. П. - лежачи на спині, руки вздовж тіла, коліна зігнуті. Піднімайте куприк максимально вгору, поки стегна не будуть паралельні підлозі. Залишайтеся в стійці на 1 хвилину.

8. Стійка риб

П. П. - сидячи на підлозі. Підігніть одну ногу під себе, а іншу розмістіть на стегні. Протилежною рукою торкніться коліна ноги, що стоїть на іншій нозі. А голову поверніть в іншу сторону. Залишайтеся в стійці на 1 хвилину.

9. Повороти колінами

П. П. - лежачи на спині, руки в сторони, коліна зігнуті. Опускайте коліна вправо і вліво на підлогу. Можете використовувати невелику подушку для зручності. Залишайтеся в позі на 30 секунд.

10. Поза дитини

П.П. - на четвереньках. Сідайте на п'яти, коліна разом. Витягайте руки й опускайте голову, щоб лоб був на підлозі. Затримайтеся на 5 хвилин.