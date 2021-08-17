Їсти до або після тренування: відповіді на важливі питання

Спорт - це прекрасно. Чи це тренування у фітнес-клубах, біг вранці або піші прогулянки. Для одних це стало постійною нормою, інші вважають за краще звертатися час від часу до більш легких форм фітнесу (пілатесу, йоги), повідомляє Сьогодні.

У будь-якому випадку якщо спорт присутній в нашому житті - ми великі молодці. І важливо розуміти, що потрібно їсти до і після ваших фізичних навантажень. І вже тим більше дуже важливо, щоб зусилля приносили свої плоди у вигляді красивої і підтягнутої фігури.

Чемпіон України в категорії класичний бодібілдинг і магістр в області фітнесу та рекреації Стеван Лончар розповідає, що потрібно їсти до і після спорту.

Що потрібно їсти перед тренуванням?

З особистого досвіду я рекомендую їсти не менше ніж за 60 хвилин до тренування. Це повинен бути повноцінний прийом їжі, що містить білки (може бути будь-яке нежирне м'ясо - бо тваринний жир затягне процес травлення, або біла риба).

Якщо вуглеводи, то переважно складні - будь-які каші, крім манної, злаки, бобові, овочі. До цих продуктів додайте жири рослинного походження: лляне масло, оливкова, авокадо.

Якщо ж поїсти вчасно не вдалося, влаштуйте невеликий перекус: грецький йогурт, фініки, ягоди. Мене в такій ситуації рятує мигдаль - добре втамовує відчуття голоду і дає енергію, легко взяти з собою.

Що не варто їсти перед тренуванням?

Та й взагалі не варто їсти або скоротити до мінімуму - це фастфуд, булки, солодощі, солодку газовану воду, чіпси. Ця їжа не дасть повноцінного підживлення.

Кава і тренування?

Її часто використовують як енергетик, щоб швидше зібратися і включитися в тренування. Нічого проти не маю, якщо не переборщувати з кількістю протягом дня і не на голодний шлунок. Максимум - 2 порції на день.

Що їсти після тренування?

Хочеться розвіяти старий міф про "анаболічне вікно". Воно нібито наступає відразу після тренування і триває хвилин двадцять. Тобто, щоб ти не з'їв у цей період, усе "піде" в м'язи. Тож головне - встигнути. Жартую.

Насправді ця теорія науково не обґрунтована, а метаболізм після тренування прискорений не на 20 хвилин, а на 48 годин.

Рекомендую після тренування через 20-30 хвилин випити сироватковий протеїн, якщо приймаєте. А прийом їжі вже через годину. Можна трохи фруктів, головне - не наїдайтеся сильно, тому що великий обсяг крові повинен залишатися в скелетних м'язах, а не відразу йти на травлення.

А що з водою під час тренування?

Воду можна і потрібно, для підтримки рівня електролітів в крові і працездатності. Тільки не дуже холодну, щоб організм не витрачав зайву енергію на зігрівання води.

Отже, до і після тренування ПОТРІБНО їсти. Інше питання - що саме і коли.

До тренування - не менше ніж за годину. Без солодощів і фастфуду, їмо нежирне м'ясо. З вуглеводів - бобові і овочі. Після тренування - теж не менш ніж через годину. Трохи фруктів, овочів і вареної курки.