Як відварити гречку

Швидко зварити гречку можна на воді з додаванням солі та вершкового масла. Подавати її також можна у вигляді гарніру або ж з молоком в якості самостійної першої страви.

Серед популярних в слов'янської кухні гарнірів гречка є незмінним фаворитом. Ця чудова крупа володіє унікальним смаком і відмінно поєднується з м'ясними та овочевими стравами, птицею і навіть рибою.

Давайте ж розглянемо кілька варіантів приготування гречки в каструлі, в мікрохвильовій печі або навіть в мультиварці. Вибирайте спосіб, який ближче саме вам.

Інгредієнти:

Гречана крупа - 1 склянка

Вода - 2 склянки

Масло вершкове - за смаком

Сіль за смаком

Калорійність:

Калорії 108 ккал

Білки 3.2 г

Жири 3.3 г

Вуглеводи 15.3 г

Покрокове приготування:

Крок 1

Перебираємо крупу, висипаючи її невеликими порціями на блюдце. Прибираємо неочищені зерна, шкурки й інше сміття. Не лінуйтеся, адже якщо не перебрати крупу, каша може вийти не дуже красивою, а домішки будуть неприємно хрустіти на зубах.

Крок 2

Беремо невелику каструлю, висипаємо в неї гречану крупу. Промиваємо водопровідною водою, щоб прибрати пил і залишки сміття. Ретельно зливаємо залишки рідини, притримуючи крупу руками або використовуючи сито.

Крок 3

Заливаємо гречку водою з розрахунку 2 склянки води на 1 склянку гречки. Якщо будемо варити в каструлі без кришки, додамо ще трошки води з урахуванням википання (близько 1/5 склянки).

Крок 4

Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь до мінімуму, солимо та перемішуємо крупу. Прикриваємо каструлю кришкою та залишаємо варитися, поки вода не вбереться. Періодично помішуємо нашу кашу. Коли майже вся вода вбралася, вимикаємо плиту і додаємо в кашу вершкове масло.

Крок 5

Ретельно перемішуємо кашу та накриваємо кришкою. Даємо їй злегка пропаритись хвилин 10 - 15.

Подаємо гречану кашу до столу

Крок 6

Подаємо гречану кашу до столу в гарячому вигляді. Смачного!

Отже, ми вже дізналися, як зварити гречку на воді, давайте ж дізнаємося, як ще можна приготувати смачну гречану кашу в домашніх умовах.

Як приготувати розсипчасту гречку

Якщо ви хочете, щоб гречка була розсипчастою, а зернятка сильно не розварювалися, скористайтеся цим рецептом. Пам'ятайте, що варка гречки випливає з розрахунку 1 стакан на 3 людини, так як крупа в процесі варіння розбухає і збільшується в розмірі. Отже, приступимо.

Інгредієнти:

1,5 склянки гречаної крупи

3 склянки води

масло вершкове - 30 г

сіль - за смаком

Приготування:

1. Перебираємо крупу, висипаємо в каструлю і ретельно промиваємо проточною водою.

2. Заливаємо трьома склянками води та ставимо на вогонь. Після закипання знімаємо піну, зменшуємо вогонь до мінімуму.

3. Солимо гречку за смаком, накриваємо кришкою. У процесі варіння періодично помішуємо, щоб каша не пригоріла. До речі, якщо у вас є чавунний казанок, краще зварити смачну кашку саме в ньому.

4. Коли вода майже вбралася, а це зазвичай відбувається хвилин через 15 (в залежності від полум'я), додаємо вершкове масло. Перемішуємо нашу кашу, накриваємо кришкою і укутуємо каструлю рушником.

5. Хвилин через 20 каша вже повинна добре пропаритися і стати більш смачною та розсипчастою. Пам'ятайте, щоб гречка не розвалювалася, потрібно брати води не більше 2 склянок на склянку крупи. Також не слід переварювати кашу, краще дати їй настоятися і протомитися. Залишки води і масло відмінно вбираються навіть після виключення вогню.

Секрети приготування смачної гречаної каші

Щоб гречана каша виходила смачною, досить дотримуватися декількох основних принципів:

1. Пам'ятайте, щоб гречка сильно не розварилася, а зерна не розпалися, води потрібно брати з розрахунку 2 склянки на один стакан гречаної крупи.

2. Перед приготуванням крупу слід перебрати, висипаючи її в тарілку невеликими порціями. Найчастіше в крупі присутні лушпиння, шкурки, домішки іншого зерна або навіть камінчики, які можуть зіпсувати враження від готової страви.

3. Перед варінням крупу слід ретельно промити, заливаючи кілька разів чистою водою. Таким способом вимивається дрібний пил, а також забирається гіркота каші. Після закипання з каші слід прибрати пінку, в яку збираються залишки домішок.

4. Солити кашу простіше відразу після закипання. Тоді можна спробувати воду на смак, а сама гречка вийде рівномірно просоленою.

5. Масло додають, коли гречана каша майже готова. При цьому їй потрібно дати розтанути, після чого ретельно перемішати кашу і накрити кришкою.

6. Після приготування гречаній каші краще дати трошки настоятися. Можна навіть загорнути каструлю товстим рушником, щоб каша зберегла температуру, добре протушкувалася і розпарилася.

7. Смачний сніданок для дітей можна швидко приготувати, заливши відварену гречку холодним молоком. За бажанням в кашу з молоком можна додати трішки цукру або навіть сухофрукти на свій смак.

Скільки часу варити гречку

Готується гречка досить швидко, якщо не брати до уваги час, необхідний на те, щоб перебрати і промити крупу. Варити гречку на плиті потрібно до тих пір, поки не вбереться вся рідина. Зазвичай на це йде близько 15 - 20 хвилин в залежності від температури нагріву. Щоб гречка не пригоріла, її потрібно періодично помішувати, особливо, коли води залишається мало. Після приготування бажано укутати каструлю рушником, щоб крупа протомолася і стала смачнішою.

Як заварювати гречку

Останнім часом багато господинь вважають за краще заварювати, а не варити гречку. Вважається, що такий спосіб приготування дозволяє істотно знизити калорійність продукту. Також шляхом заварювання можна зберегти вітаміни і мікроелементи в гречці, які розпадаються в процесі варіння. Якщо ви віддаєте перевагу здоровому спосібу життя та стежете за своєю фігурою, можете спробувати приготувати гречану крупу саме таким незвичним способом.

Інгредієнти:

Стакан гречаної крупи

Дві склянки води

Ложка солі

Приготування:

1. Крупу перебираємо, ретельно промиваємо.

2. Заливаємо холодною водою і залишаємо на півгодини. Зливаємо воду з гречки та заливаємо двома склянками окропу. Додаємо сіль, після чого відразу вкутуємо каструлю з крупою махровим товстим рушником або пледом.

3. Ми залишаємо крупу на ніч, щоб настоялась. Якщо вранці гречка ввібрала не всю воду, можна скинути її на друшляк, щоб стекли залишки води.

Заварювати гречану крупу можна не тільки окропом, а й гарячим молоком. Якщо ж залити крупу холодною водою, вона вийде більш жорсткою і не дуже приємною на смак.

Смачна гречка в мультиварці

Дуже просто і швидко можна приготувати гречку в мультиварці. Завдяки цьому способу каша добре пропарюється стає розсипчастою і смачною. Також не шкодуйте вершкового масла, воно зробить смак каші ніжнішим та яскравим.

Інгредієнти:

Гречана крупа - 250 г

Вода - 550 мл

Сіль - 1 ст. ложка без гірки

Цукор - 0,5 ч. ложки

Масло вершкове - 40 г

Приготування:

1. Перебираємо крупу і промиваємо водою.

2. Висипаємо в чашу мультиварки. Додаємо воду, бажано фільтровану. Туди ж засипаємо сіль та цукор.

3. В залежності від моделі мультиварки встановлюємо режим «Каші», «Крупи» або «Плов» і залишаємо томитися із закритою кришкою.

4. Хвилин через 20 додаємо вершкове масло, перемішуємо та залишаємо кашу доходити ще 5 - 10 хвилин.

Розкладаємо наш смачний гарнір по тарілках і подаємо разом з м'ясом або птицею до столу. Смачного!

Гречка в мікрохвильовці - секрети приготування

Якщо у вас немає можливості приготувати гречку на плиті, можна використовувати і звичайну мікрохвильовку. Для цього необхідно помістити крупу з водою в скляний посуд, накрити кришкою і виставити максимальну потужність на мікрохвильовій печі.

Зазвичай гречка в мікрохвильовці готується трошки довше. Варити ж її слід до тих пір, поки каша не вбере всю воду.

Інгредієнти:

Крупа гречана - 0,5 склянки

Вода - 1 склянка

Сіль - чайна ложка

Масло вершкове - 10 г

Приготування:

1. Перебираємо і промиваємо крупу. Засипаємо її в скляну каструлю, яка допускає застосування в мікрохвильовій печі.

2. Заливаємо гречку водою і відразу солимо. Накриваємо кришкою.

3. Ставимо в мікрохвильову піч та виставляємо максимальний режим.

4. Коли вода майже випарувалася, додаємо вершкове масло і залишаємо гречку готуватися ще 1 - 2 хвилини.

Як варити смачну гречку в пакетах

В останні роки стало популярним купувати вже підготовлену гречку в пакетах. Така каша зазвичай вже очищена від сміття, пропарена і готується досить швидко. Ще одним плюсом гречки в пакеті є те, що вона не пригорає і вбирає рівно стільки води, скільки необхідно. Щоб каша сильно не розварювалася, варити її слід не довше, ніж вказує виробник на упаковці.

Приготування гречки в пакетах:

1. Ставимо каструлю з водою на плиту, даємо закипіти. Води повинно бути достатньо, щоб можна було повністю занурити пакет з гречаною крупою.

2. Після закипання солимо воду і поміщаємо пакет з крупою.

3. Відварюємо гречку в пакеті стільки, скільки рекомендує виробник. Зазвичай час варіння такої каші становить 17 - 20 хвилин.

4. Дістаємо пакет з води і даємо стекти зайвій рідині. Для зручності можна використовувати друшляк.

5. Розрізаємо пакет і викладаємо вміст в глибоку тарілку або миску. Додаємо вершкове масло на свій смак, ретельно перемішуємо.

Через пару хвилин після приготування кашу можна розкладати по тарілках і подавати до столу. Зазвичай гречана каша в пакетах виходить дуже ніжною, апетитною та смачною.

Гречка з молоком - простий рецепт

Цей рецепт приготування гречки з молоком багатьом знайомий ще з раннього дитинства. Гречана каша з молоком відмінно заміняла борщі та супи, дуже подобалася дітям і навіть дорослим. Деякі вважали за краще їсти солону кашу, інші ж додавали цукор. Загалом не бійтеся експериментувати, порадуйте себе або своїх дітей старим-добрим корисним сніданком.

Інгредієнти:

Гречка - ½ склянки

Вода - 1 склянка

Молоко - 1 - 2 літри

Масло вершкове - за смаком

Сіль, цукор - за смаком

Приготування:

1. Кип'ятимо молоко і залишаємо висстигати. Якщо Ви не любите кип'ячене молоко, можете просто залити гречку свіжим молоком.

2. Крупу перебираємо, заливаємо водою і солимо за смаком. Відварюємо, поки не вбереться вся вода. Не забуваємо перемішувати, щоб каша не пригоріла.

3. Додаємо вершкове масло і ретельно перемішуємо. Даємо трохи охолонути.

4. Розкладаємо кашу по глибоких тарілках, після чого заливаємо молоком. На свій смак додаємо цукор або сіль.

Подаємо до столу і насолоджуємося смачною, простою, а головне - поживною стравою. Смачного!