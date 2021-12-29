Подарунки за знаками зодіаку: що подарувати Водолію

Водолій - людина майбутнього, він непередбачуваний і оригінальний. Часто він не розуміє себе сам, так що якщо ви не живете з ним разом, вам навряд чи вдасться вгадати, який подарунок йому потрібен найбільше, повідомляє 1001 гороскоп.

Але це і не важливо! Адже Водолій настільки допитливий, що буде щасливий будь-якому подарунку, який зможе його здивувати.

Все нове, незвичайне, веселе, дивне і екстраординарне може бути відмінним подарунком Водолія. І, звичайно ж, цей подарунок повинен бути для нього повною несподіванкою, схоже чортик з табакерки. Нехай Водолій навіть не здогадується про те, що ви хочете йому подарувати, інакше все його яскраві емоції будуть розтрачені заздалегідь!

Найкращі подарунки для Водолія

Квіти для Водолія

Квіти - це сфера екзотики і емоцій, в якій Водолій відчуває себе як риба у воді! Ви не переборщіть, якщо ваш букет видно за версту чи буде дивувати очей найнеймовірнішим оформленням. Для екстравагантної натури Водолія гарний тільки той букет, що не навіває нудьгу.

Техніка для Водолія

Водолій обожнює найнеймовірніші і футуристичні технічні новинки. Це та область, в якій його найлегше здивувати. У ній йому важлива не стільки практичність, скільки сам факт володіння предметом «з майбутнього». Подаруйте йому робот-пилосос, електронну книгу або будь-який кумедний технічний сувенір (на зразок міні-робота для збору крихт зі столу) - і він буде щасливий, як дитина!

Ювелірні прикраси для Водолія

Класика для Водолія занадто нудна, в оздобленні він оцінить декоративність (орнамент, етнічні мотиви), а також екзотичність (індіанський браслет-сувенір) або дизайнерський ексклюзив. Природні матеріали в оздобленні - шкіра, напівкоштовні камені, дерево, пір'я - вітаються.

Предмети побуту для Водолія

Натура Водолія занадто широка, щоб зациклюватися на побут, але він віддасть перевагу швидше є з одноразового посуду, ніж з тарілок «як у всіх». Тому порадувати його можна не тими речами, яких у нього немає, а тими, якими він може захопитися. Нехай у нього вже є сто чашок, але якщо ваша сама прикольна, саме вона і буде коханою!

Парфуми для Водолія

Якщо у флаконі - аромати даних країн, це парфум для Водолія. Він повинен бути сильним, яскравим і незабутнім, з найнесподіванішими акцентами (кориця, ваніль, апельсин і т.д.). Підійдуть східні, пряні, екзотичні аромати (іланг-іланг, мускус, сандалове дерево, орхідея). Парфуми повинен бути таким, щоб від нього паморочилося в голові!

Дрібнички і сувеніри для Водолія

Стандартні сувеніри (м'яка іграшка, магнітик) для Водолія дуже безликі. Даруючи йому навіть маленьку дрібничку, подбайте про те, щоб в ній була ідея, родзинка, «душа».