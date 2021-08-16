"Гормон щастя": як отримати задоволення від бігу

Випробувати ейфорію під час пробіжки - справжня удача! Що ж в цей час відбувається з нашим організмом, і як наблизити цей стан - розповідаємо в статті, повідомляє You.elka.news.

Як відомо, біг - найпростіший і найдоступніший спосіб кардионагрузки, що дозволяє швидко привести тіло в тонус, зігнати зайві кілограми, підвищити рівень витривалості і просто відмінно провести час. Все, що вам потрібно - це зручна форма, кросівки і обраний для бігу маршрут, який буде вас радувати.

Під час самої пробіжки існує висока ймовірність зловити «ейфорію бігуна». Стан нез'ясовного щастя, яке наздоганяє вас під час тренування, нагадує легке сп'яніння. У цей момент ви відчуваєте, що ваше тіло повно сил і енергії, ноги настільки сильні, що можуть пробігти ще цілий марафон, а вам підвладне абсолютно все! В організмі починають вироблятися гармонії щастя - ендорфіни, і пробіжка перетворюється на щось схоже на вечірку. Як же випробувати такий яскравий спектр емоцій?

Підготовка

Перед тим, як почати тренування, переконайтеся, що вам нічого не завадить в процесі бігу: форма зручна, кросівки не труть, шнурки зав'язані. Перед пробіжкою не вживайте їжу за 1,5 -2 години, не пийте багато води за годину до бігу. Обов'язково сходіть в туалет, щоб бігти «порожняком».

Тривале тренування

Для максимально ефективного кардіо, протягом якого можна отримати таке задоволення, краще за все варто вибирати біг на довгі дистанції. При цьому ваш темп повинен бути комфортним, приблизно таким, щоб ви могли спокійно розмовляти. Ваш пульс повинен бути частим, але постійним, оцінюйте витрат своїх сил на 6 по 10-ти бальною шкалою.

Досвід

Чим частіше ви бігаєте, тим більше у вас шансів випробувати це магічне почуття. Ваші м'язи міцніють, свідомість звикає і думки про раптовому припиненні пробіжки від легкої втоми більше не відвідують вашу голову, ви стаєте більш розслабленим і починаєте просто отримувати задоволення.

Як тільки ви відчуєте задоволення, зловите себе на цій думці, продовжуйте бігти. Не зупиняйтеся, почуття посилюватиметься. Після таких пробіжок гарний настрій на весь день буде вам забезпечено.