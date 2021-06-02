П'ять продуктів, які не можна їсти кілька днів поспіль

Раціон харчування повинен бути корисним і правильно збалансованим, щоб організм збагачувався різними вітамінами і речовинами. Але є продукти, які не варто вживати щодня, тому що вони можуть нашкодити здоров'ю, пише Світлана Шкурупій, Комментарии.

М'ясо на грилі

Незважаючи на те, що в м'ясі знаходиться багато білка і при правильному приготуванні вона зберігає низьку калорійність, вживати його щодня не варто. Готуючись на грилі цей продукт накопичує гетероциклічні аміни - сполуки, які можуть підвищити ризик розвитку онкологічних захворювань. А ось інші способи приготування м'яса менш небезпечні.

Копчена риба

Регулярне вживання копченої риби може негативно позначитися на здоров'ї людини. По-перше, в процесі копчення знищуються не всі паразити, особливо, якщо не дотримуватися певних правил приготування. По-друге, при копченні в рибі утворюються небезпечні канцерогени, які можуть викликати серйозні захворювання.

Тунець

Незважаючи на те, що тунець містить багато магнію, заліза та інших елементів, цей вид риби швидко акумулює ртуть з навколишнього середовища. Через це, щоденне вживання тунця може призвести до серцевих проблем.

Гриби

Це досить важка їжа, яка повільно перетравлюється через вміст хітину - органічної речовини, яке може уповільнити виділення шлункового соку. Цим продуктом не можна зловживати людям, у яких є проблеми зі шлунком.

Кокосова олія

Цей продукт містить тригліцериди - різновид жирів, які можуть знизити рівень загального холестерину і тим самим нашкодити роботі серцево-судинної системи, а також викликати авітаміноз і порушення гормонального фону.