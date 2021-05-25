Як зберегти психічне здоров'я в молодому віці

Якісний сон, фізичні вправи і вживання більшої кількості свіжих фруктів і овочів є ключовими факторами психічного здоров'я у молодих людей, повідомляє Обозреватель.

Для дослідження було опитано більше тисячі респондентів. Вчені виявили, що саме якість сну, а не його тривалість, найбільше впливає на ментальне благополуччя. Однак вони не виключають, що занадто мало або занадто багато сну негативно впливає на самопочуття.

Крім цього, фізичні вправи та вживання свіжих фруктів і овочів були пов'язані з поліпшенням психічного здоров'я в досліджуваній групі.

У людей, сон яких тривав 9,7 години за ніч, симптоми депресії спостерігалися рідко, а у тих, хто спав по 8 годин, відчуття добробут було найвищим. Вживання 4,8 порції свіжих рослинних продуктів асоціювалося з кращим самопочуттям, вживання менш як двох порцій - з поганим.