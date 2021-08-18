Дефіцит кальцію в організмі: дев'ять ознак

Дефіцит кальцію, звичайно, може розвиватися як у жінок, так і у чоловіків, але частіше з цією проблемою стикаються жінки. Для жінок актуальний нормальний рівень естрогенів.

Саме зниження цих гормонів у сироватці крові найчастіше призводить до остеопорозу. Тестостерон і гормон росту, навпаки, всіляко дбають, щоб кальцій не залишав нас.

Виникнення дефіциту кальцію в організмі може бути пов'язано зі зниженням надходження кальцію з їжею, через неправильний вибір продуктів і їх поєднання, з прискореним виведенням з організму, а також з гормональними порушеннями.

Зайвими перешкодами можуть бути речовини, що нейтралізують соляну кислоту шлункового соку. Наприклад, сода і будь-які луги. Надмірне вживання кофеїну, а також підвищений вміст натрію в продуктах, вживання вуглеводів і білків понад норму. Наприклад, за кожне перевищення фізіологічної норми 50 г білка ми збільшуємо витрати кальцію на 60 мг. Підвищена концентрація інсуліну також може збільшувати витрати кальцію.

Є дев'ять основних ознак дефіциту кальцію:

1. Зниження щільності кістки (остеопороз) - це один з найнебезпечніших симптомів дефіциту кальцію, так як він може призвести до серйозних і частих переломів. Щільність кісткової тканини знижується, тому що організм використовує кальцій для інших життєво важливих функцій.

2. Синці - кальцій бере участь у згортанні крові, коли кровоносна судина лопається. При дефіциті кальцію синці більш виражені після незначних травм або ударів, тому що маленькі капіляри кровоточать під шкірою.

3. М'язові судоми - м'язові судоми є попереджувальним сигналом дефіциту кальцію і, як правило, зачіпають литкові м'язи стегна. А все тому, що кальцій допомагає регулювати м'язові скорочення.

4. Втрата пам'яті - це одна із найсерйозніших ознак нестачі кальцію. Іони кальцію відіграють важливу роль у процесі відправки нервових сигналів. Коли організму не вистачає кальцію, стимуляція нервів зустрічає механізм опори в організмі людини.

5. Зубний біль - щільність кісткової тканини знижується, коли організм потребує кальцію і бере його з кісток і зубів. Це призводить до ослаблення зубів, які, скоріш за все, зруйнуються або будуть уражені карієсом.

6. Ламкі нігті - нігті часто стають ламкими, як тільки виникає дефіцит кальцію.

7. Оніміння - цей симптом виникає через низький рівень кальцію в крові і неправильно функціонуючу нервову систему. Найчастіше це відбувається у важких випадках.

8. Хворобливі спазми при менструації - сильні спазми до і під час менструації можуть бути пов'язані з відсутністю кальцію. Без кальцію кров не може правильно згортатися, викликаючи сильну кровотечу під час менструації.

9. Виснаження - загальне почуття втоми і млявості може говорити про дефіцит кальцію. Без кальцію, мозок не може правильно функціонувати