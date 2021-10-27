Як в маленькій ванній розмістити пральну машинку

У міській квартирі розміщення пральної машини завжди пов'язане з рядом труднощів. Вона подорожує з кухні до коридору і навіть на балкон, але тут ви знайдете приклади розміщення «пральної машини» в самому правильному місці - у ванній, повідомляє Курс Украины.

Перший варіант - пральна машина знаходиться в компактній ванній, де вже є повноцінна ванна, раковина та унітаз. Змушує звернути на себе увагу форма стільниці: округлений кут не тільки виключає можливість травм, але і дає більше вільного простору і виглядає більш гармонійно.

Другий варіант - шафа у ванній, яка проектується за індивідуальними розмірами.В результаті вийти не лише вдало вписати пральну машину, а й отримати багато місця для зберігання.

Третій варіант - просте і елегантне рішення - перенести пральну машину в туалет (2 х 1 м). На особливу увагу заслуговує якість виконання. Побутовий прилад встановлений на спеціальну конструкцію з квадратної профільної труби.