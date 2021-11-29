Дієтичні салати з морепродуктами на Новий рік

Новий рік - особливе свято. Але згадайте, як на ранок болить шлунок від важкої їжі, особливо, якщо до цього ви дотримувалися дієти. Зовсім не обов'язково готувати важкі салати, заправляючи їх горою майонезу.

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Ви зможете здивувати і переконати своїх гостей у тому, що і дієтичні страви можуть бути дуже смачними. ﻿ Пропонуємо кілька простих, але оригінальних рецептів.

З кальмарами і креветками

200 г кальмарів;

150 г креветок;

100 г салатного листя;

16 маслин;

10 помідорів чері;

2 зубчики часнику;

невеликий пучок петрушки;

4 ст. л. соєвого соусу;

1 ч. Л. цукру;

1 ст. л. лимонного соку;

5 ст. л. рослинної олії.

Приготування:

Почнемо з соусу, так як знадобиться час, щоб він настоявся. Для цього через дрібну терку пропускаємо часник, шинкуємо невеликий пучок петрушки. Петрушку з прянощами посипаємо цукром і ножем перетираємо до консистенції пасти. Отриману кашку перекладаємо в невелику ємність, додаємо сік лимона, олію і соєвий соус. Все добре розмішуємо і відправляємо соус в холодильник.

Тепер підготуємо морепродукти. Кальмари розморожуємо і варимо буквально 1 хвилину. Креветки, якщо вони сирі, варимо не довше ніж 3 хвилини. Кільцями нарізаємо кальмари. Очищаємо креветки, обов'язково видаляємо жилку кишечника, яка проходить уздовж спинки.

Черрі розрізаємо навпіл. Якщо плоди великі, то на четвертинки.

Збираємо салат. Беремо широку тарілку, по центру ставимо будь-яку круглу місткість, навколо якої розкладаємо листя салату. Викладаємо морепродукти, черрі й маслини. Дістаємо заправку, перемішуємо, переливаємо в соусницю, ставимо його на місце круглої місткості. Страву можна подавати до столу.

Такий салат готується дуже просто, головне, не переварити морепродукти, інакше вони стануть гумовими на смак.

З мідіями

100 г мідій;

50 г ріпчастої цибулі;

5 г часнику;

40 мл білого вина (сухого);

40 мл оливкової олії;

5 мл соєвого соусу;

30 мл соку лайма;

5 г базиліка;

5 перепелиних яєць;

100 г помідорів;

60 г болгарського перцю;

50 г салатного міксу;

5 г насіння кунжуту.

Приготування:

Дуже дрібно шаткуємо цибулю і часник, відправляємо на розігріту сковороду і обсмажуємо буквально півхвилини.

Викладаємо мідії, вливаємо біле вино, перемішуємо і тушкуємо 2-3 хвилини.

Для заправки змішуємо масло з соєвим соусом, соком лайма (можна замінити лимонним соком) і подрібненими листочками базиліку.

Тонкою, але не занадто довгою соломкою нарізаємо болгарський перець.

Помідори розрізаємо на дольки.

У миску викладаємо салатний мікс, підготовлені овочі, вливаємо заправку і все перемішуємо.

Перекладаємо салат на красиву тарілку, зверху розкладаємо мідії, половинки перепелиних яєць і посипаємо насінням кунжуту.

З креветками і авокадо

100 г руколи;

1 авокадо;

200 г помідорів чері;

300 г креветок;

лимонний сік;

2 ст. л. оливкового масла;

сіль за смаком.

Приготування: