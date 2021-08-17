П'ять способів покращити свій сон

Коли ви регулярно висипаєтеся - це відразу ж помітно. Ви креативні, ефективно вирішуєте проблеми, легко запам'ятовуєте інформацію і приймаєте правильні рішення. Справа в тому, що робота нашого мозку безпосередньо пов'язана з повноцінним сном. Чим краще і солодше ми спимо - тим вона продуктивніше, повідомляє Клубер.

Якщо ж ми дивимося до півночі серіали або граємо в комп'ютерні ігри, а потім ще годинами крутимось, намагаючись заснути, відбувається зворотне: знижується здатність генерувати нові ідеї, запам'ятовувати і концентруватися на якійсь певній задачі. Продуктивність мозку різко падає.

Таким чином, якщо хочете, щоб ваш мозок запрацював на повну силу - розберіться з нічним сном. Навчіться висипатися та отримувати від цього задоволення.

Припускаємо, що ви вже намагалися налагодити нічний сон, слідуючи традиційним порадам. Наприклад, не дивитися на ніч страшних фільмів або занадто захопливих серіалів, затемнювати спальню, не заглядати в телефон перед сном. Не працюють? Цілком можливо, що ви потребуєте якихось нових стратегій. Як щодо кількох дивних, але дуже ефективних?

Перефарбуйте стіни своєї спальні в інший колір.

Згідно з дослідженнями вчених, колір стін у будинку визначає наш настрій. Наприклад, певні кольори сприяють розслабленню і спокою, в той час як інші - викликають тривогу і занепокоєння.

Оранжевий, червоний і жовтий - стимулюють активність і спрагу діяльності, а ось синій, зелений і сірий - заспокоюють і налаштовують на відпочинок. Так що якщо хочете без проблем засинати і висипатися - просто купіть банку фарби або нові шпалери. Одна субота, і ваша спальня перетвориться на місце, де очі просто будуть замикатися від бажання поспати!

Спіть з відчиненими дверима або вікном.

Недавні дослідження психологів показали, що якщо у вашій спальні вночі зачинені вікна і двері, то це асоціюється з активністю.

Можливо це відбувається через те, що в задушливому і непровітреному приміщенні мало кисню, а ось концентрація вуглекислого газу - навпаки зростає. Навіть при незначному підвищенні СО2 нам уже складно розслабитися. Ось чому складно спати в задушливих приміщеннях.

Отже, якщо хочете солодко спати, не зачиняйте двері в спальню, а якщо дозволяють погодні умови - тримайте кватирку відкритою. До речі, багато людей сплять з відчиненим вікном круглий рік, причому - дуже міцно. Запам'ятайте: свіже повітря - це ключовий елемент гігієни сну.

Прогулюйтеся кожен день після пробудження.

Здавалося б, що може бути спільного між ранковими прогулянками і нічним сном? Але насправді ці два види діяльності нерозривно пов'язані між собою.

Справа в тому, що природне освітлення вранці дуже добре впливає на ваші циркадні ритми. А вони є свого роду біологічним годинником і відповідають за біологічні процеси в організмі. Тому ранковий вплив сонячного світла може збільшити ймовірність того, що ввечері ви легко заснете, і будете міцно спати до самого ранку.

Для кращого ефекту вчені радять проводити на вулиці 10-20 хвилин відразу ж після пробудження. Ви можете випити кави на балконі або просто прогулятися по околицях.

Якщо ж у вас немає можливості для цього, то хоча б вмикайте яскраве штучне освітлення в будинку, поки збираєтеся на роботу і снідаєте. Це також спрацьовує і заводить ваш внутрішній біологічний будильник.

Не використовуйте трекери сну.

В останні роки все більшої популярності набувають спеціальні пристосування - датчики руху, які відстежують і запам'ятовують, скільки ви спали. Розумію, що порада не користуватися ними може виглядати дивно, але це дійсно так. Якщо мета цих трекерів допомогти вам керувати своїм сном, чому позбавлення від них допоможе краще спати?

Відповідь полягає в тому, що одержимість даними відстеження тривалості сну є додатковим стресом для вашого мозку. А це перешкоджає розслабленню і спокійному засинанню. Ну будете ви з точністю до секунди знати, скільки часу спали, а скільки переверталися в ліжку, намагаючись заснути, і що з цього?

Спроби все контролювати і навіть сон - це величезна проблема. Але хороші новини полягають у тому, що її дуже легко вирішити. Просто викиньте свій трекер і зосередьтеся на набутті здорових звичок (включаючи медитацію, аутотренінг і інші методи для зняття стресу).

Припиніть намагатися заснути.

Так, це може здатися нелогічним. Але дослідження свідчать про те, що чим більше ви намагаєтеся заснути, тим складніше... заснути. Це пов'язано з тим, що (як і при одержимості даними відстеження тривалості сну) занепокоєння з приводу того, висипаєтеся ви, провокує ще більшу тривогу, що утрудняє засипання.

Тому намагайтеся робити все спокійно і без фанатизму. Тут важливі вечірні ритуали, спокійна обстановка, чашка молока з медом або трав'яного чаю перед сном, зручна піжама і комфортна температура повітря в спальні. Довіртеся своєму тілу - воно знає, коли пора відпочивати. Тим більше, що ви вранці зустріли сонечко з чашкою кави в руках. Тобто завели свій біологічний годинник. Вони обов'язково спрацюють, і ви заснете. Спокійно і міцно.