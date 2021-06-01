7 вправ для досконалої форми ніг

Найбільш ефективним методом зміцнення м'язів ніг є спосіб, розроблений балериною Лоттой Берк, повідомляє Econet.

Метод включає 7 простих вправ, заснованих на «затиску тазу». Це означає, що необхідно в положенні стоячи покласти долоні на сідниці, максимально напружити сідничні м'язи і трохи висунути таз вперед. Такий «затиск» потрібно виконувати в кожній вправі і при цьому стежити за поставою (втягнути живіт і тримати в тонусі грудну клітку). Перед кожною вправою намагайтеся контролювати положення спини, виконавши кілька кругових рухів плечима. Якщо все робити правильно, то через місяць ви помітите позитивний результат.

Що зробити, щоб ноги були красивими?

Щоб зберегти привабливість ніг надовго, досить регулярно виконувати 7 простих вправ:

1. Стукайте п'ятами по сідницях лежачи на животі. Це допоможе зміцнити литкові м'язи і зону стегон. Якщо дотягуватися п'ятами до сідниць складно, це означає, що стегнові м'язи стали менш пружними. Займатися потрібно щодня.

2. Для цієї вправи потрібно опора, наприклад, спинка стільця. Опора повинна перебувати в районі талії або грудної клітки і допомагати зберігати рівновагу. Вправа виконується в такий спосіб:

тримаючись за опору потрібно розставити широко ноги і підняти п'яти над підлогою на кілька сантиметрів;

втягнути живіт, напружити сідниці, направити таз вперед і зігнути ноги в колінах;

розслабитися і знову напружити сідниці.

Повторити так 4 рази, потім зігнути ноги в колінах ще на 3 см, зробити «затиск тазу» 3 рази, а на 4-й раз затриматися в положенні на 10 секунд і повільно повернутися до первісної позу. Всього потрібно зробити 6 підходів, з часом збільшивши їх число до 12.

Після вправи потрібно розтяжка . Для цього потрібно:

спертися правою рукою на опору і зігнути ліве коліно;

лівою рукою захопити ступню зігнутої ноги;

тримаючи спину рівно трохи зігнути праву ногу;

п'яту лівої ноги тримати мінімум на 6 см від сідниці;

направити таз вперед і максимально напружити сідниці, щоб відчувалося натяг в області стегон.

Утримувати положення слід протягом 20 секунд, потім повторити все з правою ногою.

3. З широкої стійки потрібно втягнути живіт, напружити сідниці, витягнути руки (для збереження рівноваги можна триматися за опору). Далі тримаючи спину рівно не поспішаючи зігнути ноги в колінах, щоб не відчувати сильного напруження м'язів.

Випростатися і присідати потрібно 10 разів, з часом кількість підходів можна збільшити до 20. Можна ускладнити вправу, виконуючи при присіданні пульсуючі рухи колінами (10 разів).

Ноги нарізно, стопи розгорнуті; втягніть нижню частину черевного преса і сідниці, витягніть руки вперед, можна дотримуватися за опору;

зберігаючи спину прямою, повільно згинайте коліна до такого положення, яке не потребуватиме надмірної напруги, але в той же час стегна не повинні опускатися нижче рівня колін;

повільно випрямити ноги до половини, а потім знову присядьте.

4. Лежачи на правому боці потрібно зігнути руку і покласти голову на долоню. Потім зігнути ліву ногу, поставивши стопу на підлогу і утримувати сідничні м'язи в напрузі. Права нога при цьому повинна бути рівною і на кілька сантиметрів піднятою над підлогою. Праву ногу потрібно піднімати на 10 секунд і опускати, не торкаючись підлоги.

Кількість підходів - 10-50 з кожного боку. Згодом можна ускладнити завдання і «пульсувати» м'язами на піднятій нозі 10 разів.

5. махання ногами - хороший спосіб тренування м'язів, але кращого результату вдасться досягти, якщо виконувати короткі махи ногами і одночасно «затиск тазу». Для цього необхідно:

лежачи на правому боці покласти ноги один на одного (ліву на праву);

долонею лівої руки спертися об поверхню підлоги;

головою торкнутися правої долоні;

максимально напружити м'язи сідниць;

підняти на 5 секунд ліву ногу і опустити, не торкаючись правої;

повторити вправу з іншого боку.

Для зміцнення м'язів потрібно зробити від 50 до 100 підходів з кожного боку.

Після чого можна приступити до розтяжці: лежачи на спині торкнутися коліна правої ноги щиколоткою лівої ноги, при цьому права нога повинна бути у висячому положенні (потрібно за допомогою рук максимально близько тягнути її до тулуба). У такому положенні необхідно перебувати 20 секунд.

6. Для тренування стегнових м'язів потрібно опуститися на коліна і долонями опертися об поверхню підлоги, потім витягнути в сторону праву руку (щоб утворився прямий кут щодо тіла), видихнути ротом і максимально вдихнути носом.

Після чого потрібно знову видихнути, втягнути живіт, підняти до стегна ліву ногу, через 10 секунд вдихнути, видихнути, розслабитися і повернутися до початкової позиції. Вправа слід виконувати 3 рази для кожної ноги. Під час заняття стежте, щоб руки і ноги були рівними, намагайтеся тримати рівновагу і дихати максимально глибоко.

Правильне глибоке дихання сприяє не тільки кращому зміцненню м'язів, а й спалюванню жиру.

7. Остання вправа можна виконувати під час ходьби, просто напружуючи по черзі м'язи сідниць. При кожному кроці напружуйте м'язи тієї ноги, яка розташована позаду. Зробивши від трьохсот до п'ятисот кроків, ви будете здивовані результатом.

Фахівці радять виконувати цю вправу в демісезонний період, коли дії не помітні під подовженою курткою або пальто. Особливо зручно займатися вдома, де можна повноцінно розслабитися і не думати про погляди сторонніх.