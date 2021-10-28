Корисні властивості обліпихової олії

Олія обліпихи примітна тим, що її можна використовувати навіть при гаймориті, аденоїдах, фарингіті та поліпах. Відмінне рішення олія обліпихи в ніс - це засіб точно допоможе вам позбавитися від нежитю. Олія обліпихи неодноразово допомагала позбутися хропіння, зволожити слизову оболонку при сухості в носі, а також просто зміцнити імунітет організму, повідомляє xCook.info.

Обліпихова олія не протипоказана для дітей, немовлят і вагітних жінок. Якщо правильно дотримуватися пропорції, то шкоди цей засіб не зможе завдати.

Користь обліпихової олії

Ось список основних переваг закапування носа маслом обліпихи:

Обліпиха - потужний антиоксидант, що дозволяє їй протистояти злоякісним новоутворенням, а також запобігати серцево-судинним захворюванням.

Даний засіб знімає різного роду запалення, а також прискорює регенерацію тканин.

Олія обліпихи стимулює імунітет і допомагає йому боротися з вірусами та бактеріями.

Факт в тому, що нею можна лікувати не лише нежить. Така олія використовується для змащування зовнішніх отворів носа, а також для інгаляцій, які прискорюють одужання.

При цьому слід пам'ятати, що олія обліпихи в ніс протипоказано дітям, яким ще не виповнилося два роки, бо в цьому віці вони не здатні затримувати дихання. У зв'язку з цим, олія обліпихи може потрапити в дихальні шляхи, через що можуть виникнути серйозні проблеми. Також слід переконатися, що у дитини немає алергії на цей засіб, якщо їй виповнилося три роки і ви вирішили капати ніс обліпиховою олією.

Як використовувати?

Дуже часто олія обліпихи використовується з іншими продуктами, які схожі за своїми властивостями. Наприклад, нерідко олію обліпихи об'єднують з соком цибулі або з часником. Також для інгаляцій використовується олія обліпихи в сукупності з олією евкаліпта або з настоянкою прополісу. Всього існує кілька способів використовувати олію обліпихи для лікування нежиті. Розгляньмо їх докладніше.

Перший спосіб - це, безпосередньо, краплі в ніс. Капати ніс олією обліпихи потрібно три рази на день при тому у рівний проміжок часу. Перед цією процедурою необхідно спочатку промити ніс фізрозчином. Всього такі краплі слід капати не більше трьох днів поспіль, після чого необхідно зробити паузу.

Ще один не менш ефективний спосіб позбутися від нежиті, це змазування внутрішніх стінок носа олією обліпихи. При цьому її не потрібно розводити ніяким розчином, а ніс попередньо також варто промити.

Також можна робити інгаляції з олією обліпихи. Для цього потрібно додати дві краплі олії на літр кип'яченої води кімнатної температури, після чого вдихати пару протягом 20 хвилин. У день такі інгаляції можна робити не більше двох разів.

За допомогою обліпихової олії можна робити так звані компреси. Для цього необхідно змішати 35 грамів обліпихової олії, чотири грами соку календули, 20 грамів какао-масла, яке потрібно попередньо розтопити на паровій бані, і по 15 грамів прополісу з бджолиним медом. Все це слід гарненько розмішати, після чого в отриманій суміші змочити два ватних тампона і вставити їх в ніс на півгодини.

Що стосується дітей, то дитині необхідно закапувати від трьох до п'яти крапель в одну ніздрю в залежності від віку. В цілому ж олія обліпихи в ніс допомагає швидко позбутися від нежитю й у дітей, і у дорослих, тільки не забувайте радитися з лікарем перед застосуванням такого засобу.