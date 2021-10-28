Корисні властивості обліпихової олії
Олія обліпихи примітна тим, що її можна використовувати навіть при гаймориті, аденоїдах, фарингіті та поліпах. Відмінне рішення олія обліпихи в ніс - це засіб точно допоможе вам позбавитися від нежитю. Олія обліпихи неодноразово допомагала позбутися хропіння, зволожити слизову оболонку при сухості в носі, а також просто зміцнити імунітет організму, повідомляє xCook.info.
Обліпихова олія не протипоказана для дітей, немовлят і вагітних жінок. Якщо правильно дотримуватися пропорції, то шкоди цей засіб не зможе завдати.
Користь обліпихової олії
Ось список основних переваг закапування носа маслом обліпихи:
- Обліпиха - потужний антиоксидант, що дозволяє їй протистояти злоякісним новоутворенням, а також запобігати серцево-судинним захворюванням.
- Даний засіб знімає різного роду запалення, а також прискорює регенерацію тканин.
- Олія обліпихи стимулює імунітет і допомагає йому боротися з вірусами та бактеріями.
Факт в тому, що нею можна лікувати не лише нежить. Така олія використовується для змащування зовнішніх отворів носа, а також для інгаляцій, які прискорюють одужання.
При цьому слід пам'ятати, що олія обліпихи в ніс протипоказано дітям, яким ще не виповнилося два роки, бо в цьому віці вони не здатні затримувати дихання. У зв'язку з цим, олія обліпихи може потрапити в дихальні шляхи, через що можуть виникнути серйозні проблеми. Також слід переконатися, що у дитини немає алергії на цей засіб, якщо їй виповнилося три роки і ви вирішили капати ніс обліпиховою олією.
Як використовувати?
Дуже часто олія обліпихи використовується з іншими продуктами, які схожі за своїми властивостями. Наприклад, нерідко олію обліпихи об'єднують з соком цибулі або з часником. Також для інгаляцій використовується олія обліпихи в сукупності з олією евкаліпта або з настоянкою прополісу. Всього існує кілька способів використовувати олію обліпихи для лікування нежиті. Розгляньмо їх докладніше.
- Перший спосіб - це, безпосередньо, краплі в ніс. Капати ніс олією обліпихи потрібно три рази на день при тому у рівний проміжок часу. Перед цією процедурою необхідно спочатку промити ніс фізрозчином. Всього такі краплі слід капати не більше трьох днів поспіль, після чого необхідно зробити паузу.
- Ще один не менш ефективний спосіб позбутися від нежиті, це змазування внутрішніх стінок носа олією обліпихи. При цьому її не потрібно розводити ніяким розчином, а ніс попередньо також варто промити.
- Також можна робити інгаляції з олією обліпихи. Для цього потрібно додати дві краплі олії на літр кип'яченої води кімнатної температури, після чого вдихати пару протягом 20 хвилин. У день такі інгаляції можна робити не більше двох разів.
- За допомогою обліпихової олії можна робити так звані компреси. Для цього необхідно змішати 35 грамів обліпихової олії, чотири грами соку календули, 20 грамів какао-масла, яке потрібно попередньо розтопити на паровій бані, і по 15 грамів прополісу з бджолиним медом. Все це слід гарненько розмішати, після чого в отриманій суміші змочити два ватних тампона і вставити їх в ніс на півгодини.
Що стосується дітей, то дитині необхідно закапувати від трьох до п'яти крапель в одну ніздрю в залежності від віку. В цілому ж олія обліпихи в ніс допомагає швидко позбутися від нежитю й у дітей, і у дорослих, тільки не забувайте радитися з лікарем перед застосуванням такого засобу.