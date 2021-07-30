Топ чоловічих сонцезахисних окулярів на літо 2021

Сонцезахисні окуляри - це не просто аксесуар для відпустки та проведення часу на пляжі. Багатьом цей предмет потрібен для безпечної їзди, бо окуляри з поляризацією не пропускають відблиски, а це створює максимальний комфорт за кермом, повідомляє Voguemoda .

Однак і на цьому функціональність даного аксесуара не закінчується. Сонцезахисні окуляри для чоловіків завжди завершують образ, надають йому особливий штрих, за яким визначаються статус і настрій їх власника. Ретро захопило розум багатьох виробників сонцезахисних окулярів.

Зокрема, великою популярністю користуються чоловічі окуляри 2021 чорного кольору в білій або золотистій металевій оправі.

Що стосується інших моделей, в них оправа повинна гармоніювати з кольором лінз, тобто бути або такого ж кольору, або трохи світліше. Яскравий період 60-х років минулого століття в сучасній інтерпретації демонструють у своїх колекціях Tom Brown, Giorgio Armani і Stella McCartney.

Яскраві фарби, характерні також для епохи хіпі, можна побачити у нових марок. Зоряні 80-е в тренді вже кілька сезонів, не виняток і нинішній рік. Великі форми, часом незграбні, помітні оправи, прикрашені кристалами, а також дзеркальне скло - цей стиль змушує звертати на себе увагу і прекрасно підійде для відпустки і походу в клуб. Колір скла варіюється від чорного, темно-сірого і коричневого до світлого.

Класика завжди залишається незамінною, змінюються лише невеликі деталі. Christian Dior робить акцент на металевій вставці на оправі, Diesel - на оригінальній формі (немов внахлест накладені один на одного частини оправи з трьома гвоздиками), Dsquared2 грає в екстравагантність, тоді як Armani і Salvatore Ferragamo стримані, Ray Ban розцвічує скла, при цьому роблячи непомітними оправи.

Моделі із затемненим склом зверху і більш світлим знизу теж актуальні. При розробці дизайну нових колекцій сонцезахисних окулярів бренди завжди приділяють увагу формі «авіатор».

Підкреслено м'язові квадратні оправи стали для компаній AM, Stella McCartney і Burberry відправною точкою. В Gucci створили на їх основі цілу колекцію, в якій можна також побачити актуальне зараз градуювання колірної гами на склові. Геометричність форм робить цей аксесуар запам'ятовувальним і додає образу деяку брутальність. Мода на екологічність і натуральність продуктів і товарів тепер охопила і творців сонцезахисних окулярів.