Одяг для зимового бігу: як підготуватися до тренувань

Сніг і мороз - не привід відмовлятися від кросів на свіжому повітрі. Але є свої тонкощі. Що потрібно зробити, щоб пробіжки в холод були по-справжньому в радість, повідомляє Theblueprint.ru.

До чого потрібно бути готовою?

До труднощів.

«Через холодне повітря може збиватися дихання, в результаті ви будете втомлюватися швидше, ніж зазвичай», - розповідає Павло Адишкін, майстер спорту з легкої атлетики та тренер з бігу . А якщо вирішите відразу підкорювати ліси і поля, врахуйте, що беззвички пересуватися по пухкому снігу і льоду важко і енергозатратно.

Адаптацію до нового навантаження полегчать регулярні пробіжки по очищену від снігу доріжках і правильно розраховане навантаження. На початку зосередьтеся на часі, а не на кілометрах - приділяйте кожній пробіжці рівно 20 хвилин в комфортному для себе темпі, і відстань поступово збільшиться сама. Не біжить далеко від будинку: це радить не ваша мама, а професійний бігун. Якщо ваша звична річна дистанція - 10 км, то взимку краще починати з 2-5 км.

Як одягнутися на тренування?

Спочатку ви, швидше за все, будете одягатися тепліше, ніж потрібно. І це може стати проблемою: буде занадто жарко в процесі тренування, а надлишок речей завадить рухатися і дихати вільно.

«Перед тим як вибрати екіпіровку, подивіться на температуру і одягніться так, як ніби на вулиці на 15 градусів тепліше, - радить Ольга Смирнова, тренер. - Продумайте свою екіпіровку заздалегідь і обов'язково дотримуйтесь правило декількох шарів ».

Три шару одягу і кожен виконує свої функції.

Перший шар - термобілизна для запобігання переохолодження. Краще купити спеціальний фітнес-комплект з синтетичних тканин, які, на відміну від бавовни, відводять вологу, а не вбирають її.

Другий шар - одяг з флісу. Вона підтримує тепло і, як і термобілизна, відводить вологу. Щільність у фліса різна: наприклад, легкий підійде для швидкого бігу, а щільний - для повільної пробіжки і тренувань в сильний мороз.

Третій шар - верхній одяг: захистить від опадів і вітру завдяки мембранним матеріалам, з яких виготовляється (найвідоміший - Gore-Tex). Якщо ви плануєте бігати рано вранці або пізно ввечері, то в ідеалі верхній одяг повинен бути зі світловідбиваючими вставками.

Які аксесуари взяти з собою?

В першу чергу знадобляться високі шкарпетки і гетри для трейлраннінга, які захистять щиколотки та ікри від переохолодження.

Перевірте наявність рукавичок з щільного і вологовідштовхуючого матеріалу - він збереже руки теплими. Зверніть увагу на сенсорні пари - їх не потрібно знімати, щоб зробити Селфі на пробіжці (що особливо актуально на морозі).

Шапка, пов'язка на голову або балаклава, оброблені водовідштовхувальним складом, - мастхев біговій екіпіровці. Всі три варіанти купувати не обов'язково: комусь тепло в шапці і буде досить пов'язки, а комусь підійде балаклава, через яку зручно дихати - повітря не буде таким морозним.

Забудьте про звичайні шарфи, які розв'язуються в самі невідповідні моменти. Для занять на вулиці краще підійде Баффі - шарф-труба, який надівається через голову, щільно облягає шию і не сповзає.

«Баффі не тільки зігріє, а й допоможе спокійно дихати на морозі: підніміть його вгору так, щоб він закривав рот - що надходить через шарф повітря буде більш теплим», - р озповідає Ольга Смирнова.

І обов'язково купіть зручну сумку для зберігання найважливішого: телефону, ключів і бальзаму для губ. Найкраще для цього підходять поясні сумки і бігові рюкзаки з непромокаючого матеріалу. Є варіанти з фіксаторами для пляшок з водою або з вбудованими питними системами різних обємів, але в цілому під час годинної зимової пробіжки додаткова рідина не потрібно. Якщо не можете без води, прослідкуйте, щоб вона була не дуже холодною - досить залити воду кімнатної температури в термос.

Коли краще не бігати на вулиці?

«Вагома причина перенести тренування в критий манеж або на доріжку в залі - сильний холод, -20-25 ° С», - каже Павло.

Обережно займатися потрібно астматикам (холодне повітря може спровокувати приступ, тому з собою варто завжди брати інгалятор) і людям з розацеа. Якщо у вас є захворювання, яке проявляється у вигляді почервоніння і розширення поверхневих судин шкіри в області щік і носа, то заняття спортом на вулиці може виявитися занадто.