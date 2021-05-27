Вплив на організм: користь чи шкода вітамін B2 (Рибофлавін)

Харчова добавка Е101 належить до групи барвників. Інша її назва - рибофлавін, який більш відомий під найменуванням вітамін В2. Крім того, існує і ще один різновид цієї харчової добавки. Називається вона натрієва сіль рибофлавін 5 '- фосфат, повідомляє xCook.info.

Як безпосередньо сам рибофлавін, так і натрієва сіль рибофлавін 5' - фосфат дозволені до застосування у виробництві продуктів харчування.

Вплив на організм: користь чи шкода?

Рибофлавін і натрієва сіль рибофлавін 5'-фосфат в якості вітаміну В2 бере участь в обміні білків, жирів і вуглеводів. Основна біологічна роль - участь в окисно-відновних реакціях організму.

При нестачі цього вітаміну спостерігаються такі симптоми:

шкірні запалення;

запалення слизових оболонок ротової порожнини, а також очей;

істотне зниження апетиту і слабкість;

часті головні болі;

погіршення стану волосся;

проблеми з травленням і т.д.

Крім того, слід зазначити, що негативний вплив харчової добавки можливо і при її надлишку. Отже, можливий розвиток різного роду алергій, а також може бути спровокована дисфункція нирок, а також органів зору.

Добова норма споживання барвника Е101, одержуваного з штучно збагаченими ним продуктами не повинна перевищувати поріг в 0,5 мг на 1 кг маси тіла.

Очевидно, що харчова добавка Е101 швидше принесе організму користь ніж шкоду, адже вона є ні чим іншим, як вітаміном В2. Однак все ж передозування речовини може становити небезпеку.