12 продуктів, які викликають здуття в животі

Причини здуття живота можуть бути різними. Якщо ви постійно стикаєтеся з такою проблемою, то варто проконсультуватися з гастроентерологом, оскільки виникнути вона може внаслідок панкреатиту, дисбактеріозу і навіть неврозу, повідомляє Econet.

Якщо здуття відбувається не часто, тоді досить підкоригувати раціон.

В першу чергу потрібно виключити з раціону швидкі вуглеводи, оскільки вони є головними джерелами проблем з системою травлення. Вибирайте правильні продукти, які не викличуть підвищене газоутворення і не зашкодять вашому здоров'ю.

Продукти, від яких потрібно відмовитися, якщо здуття живота - часта проблема

1. Перероблене м'ясо.

Дієтологи рекомендують повністю виключити з раціону магазинну ковбасу, сосиски і котлети. Крім того, що в них міститься безліч шкідливих хімічних речовин, в їх склад входять жири, що провокують розвиток запалень в шлунку, хвороб серця та ожиріння.

Практично всі ковбаси містять натрій, надлишок якого в організмі призводить до появи набряків і збільшення розміру живота (через поганий відтік рідини).

2. Жирні продукти (фаст-фуд).

Вони сповільнюють процес травлення, тому їжа не перетравлюється належним чином, в шлунку починається процес бродіння, що викликає здуття.

3. Солоні продукти.

Сіль як така не провокує здуття живота, але її надлишок призводить до затримки рідини з відповідними наслідками. Добова норма солі становить менше половини чайної ложки.

4. Молочна продукція.

Особливо варто уникати таких продуктів при непереносністі лактози. Навіть домашній сир і морозиво можуть спровокувати здуття, тому будьте обережні. Якщо ви все ж не готові повністю відмовитися від молока, вибирайте безлактозну продукцію.

5. Бобові.

У їх складі безліч мінералів, вітамінів і клітковини, але, на жаль, крім корисних компонентів присутні й шкідливі. Наприклад, альфа-галактозид - тип цукру, що належить до швидких вуглеводів. Щоб вживати бобові без шкоди для здоров'я слід попередньо їх замочувати або обсмажувати після варіння.

6. Сочевиця. У ній містяться не тільки багато корисних мінералів, але і клітковини, яка довго перетравлюється в організмі та може спровокувати здуття. Вживати в їжу краще світлу сочевицю, на відміну від темної, вона легше засвоюється. Також сочевицю варто попередньо замочувати.

7. Білий хліб, хлібобулочні вироби.

Пшенична випічка в принципі не несе ніякої користі організму, до того ж хліб і булочки виготовляються із застосуванням дріжджів і цукру, які сприяють підвищеного газоутворення. Перевагу краще віддати хлібу з висівками.

8. Капуста.

Не дивлячись на те, що капуста вважається корисною і навіть запобігає розвитку раку, в її склад входять швидкі вуглеводи, що викликають здуття. Щоб не виникло ніяких проблем зі здоров'ям, капусту потрібно правильно готувати - варити або обсмажувати, але не вживати в сирому вигляді. При приготуванні салатів замість капусти можна використовувати огірки, шпинат або солодку картоплю.

9. Цибуля і часник.

Вживання навіть незначної кількості цих продуктів може порушити роботу кишківника через що міститься в них полісахариду фруктан. Не варто вживати цибулю і часник у сирому вигляді, варіть або смажте їх, щоб вони легше переварювалися.

10. Яблука.

Безумовно, вони корисні для організму завдяки високому вмісту C вітаміну і пектину. Яблука запобігають розвитку серйозних захворювань і поліпшують роботу мозку. Але вони ж можуть послужити причиною здуття через підвищеного вмісту клітковини та фруктози. Не варто вживати сирі яблука у великій кількості, краще їсти запечені яблука або замінювати їх бананами, полуницею або цитрусовими.

11. Виноград.

Цей продукт довго перетравлюється і викликає посилене газоутворення. Це обумовлено високим вмістом у винограді фруктози та інших ферментів.

12. Газовані напої та пиво.

Газовану воду виробляють з вуглекислого газу, а пиво є висококалорійним продуктом, тому не дивно, що ці напої часто призводять до порушення процесу травлення. Газовану воду і пиво краще замінити чаєм або водою з фруктовими добавками.

Іноді щоб позбутися від здуття живота досить скорегувати раціон, але якщо така проблема виникає часто, то візит до лікаря обов'язковий.