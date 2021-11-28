Як доглядати за шкірою під час носіння маски

Торік людство зіткнулося з новою б'юті-проблемою - маскне. Причина - вимушене носіння масок через всесвітню пандемію коронавірусу. Запалення й акне в області носіння обов'язкової накладки на обличчя псують зовнішній вигляд і залишають масу неприємностей, пише Ольвія Агаркова, РБК-Україна.

Щоб наслідки від носіння масок були мінімальними, перегляньте ваш щоденний догляд:

застосовуйте м'який очищальний засіб під час вмивання

вмивайтеся водою кімнатної температури (не гарячою)

акуратно витріть обличчя після очищення (без тертя)

віддавайте перевагу найлегшим зволожувальним кремам і наносьте їх на ще вологу шкіру відразу після тонізації

намагайтеся частіше використовувати додаткові засоби догляду за шкірою - маски зі зволожувальною дією (2-3 рази на тиждень)