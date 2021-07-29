Як доглядати за шкірою під час носіння маски: поради косметолога

У минулому році людство зіткнулося з новою б'юті-проблемою - маскне. Причина - вимушене носіння масок через всесвітню пандемію коронавірусу. Запалення й акне в області носіння обов'язкової накладки на обличчя псують зовнішній вигляд і залишають масу неприємностей, повідомляє РБК-Україна.

Косметолог Тетяна Мотороні дала чітку інструкцію, як уникнути неприємних наслідків носіння маски. ⠀

Щоб наслідки від носіння масок були мінімальними, перегляньте ваш щоденний догляд:

застосовуйте м'який очищаючий засіб під час вмивання

вмивайтеся водою кімнатної температури (не гарячою)

акуратно витріть обличчя після очищення (без тертя)

віддавайте перевагу найлегшим зволожуючим кремам і наносьте їх на ще вологу шкіру відразу після тонізації

намагайтеся частіше використовувати додаткові засоби догляду за шкірою - маски зі зволожуючою дією (2-3 рази на тиждень)

при збільшенні кількості вугрових висипань, використовуйте засоби точкової дії із саліциловою кислотою, олією чайного дерева, цинком

відмовтеся на цей період від дієвих (ретиноїди), але часом досить агресивних засобів при лікуванні акне / боротьби зі зморшками, якщо ваша шкіра подразнена.

Ольвія Агаркова