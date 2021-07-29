Як доглядати за шкірою під час носіння маски: поради косметолога
У минулому році людство зіткнулося з новою б'юті-проблемою - маскне. Причина - вимушене носіння масок через всесвітню пандемію коронавірусу. Запалення й акне в області носіння обов'язкової накладки на обличчя псують зовнішній вигляд і залишають масу неприємностей, повідомляє РБК-Україна.
Косметолог Тетяна Мотороні дала чітку інструкцію, як уникнути неприємних наслідків носіння маски. ⠀
Щоб наслідки від носіння масок були мінімальними, перегляньте ваш щоденний догляд:
- застосовуйте м'який очищаючий засіб під час вмивання
- вмивайтеся водою кімнатної температури (не гарячою)
- акуратно витріть обличчя після очищення (без тертя)
- віддавайте перевагу найлегшим зволожуючим кремам і наносьте їх на ще вологу шкіру відразу після тонізації
- намагайтеся частіше використовувати додаткові засоби догляду за шкірою - маски зі зволожуючою дією (2-3 рази на тиждень)
- при збільшенні кількості вугрових висипань, використовуйте засоби точкової дії із саліциловою кислотою, олією чайного дерева, цинком
- відмовтеся на цей період від дієвих (ретиноїди), але часом досить агресивних засобів при лікуванні акне / боротьби зі зморшками, якщо ваша шкіра подразнена.
Ольвія Агаркова