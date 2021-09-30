Корисні властивості граната для організму

Гранат - чагарник або дерево висотою до 6 метрів. Плоди великі, червоні й кулясті, всередині поділяються перетинками, серед яких знаходяться зерна, оточені мякотью. У стиглому гранаті може міститися більше тисячі зерен.

В медицині використовують практично всі частини рослини: шкірку, квітки, кору, кісточки, м'якоть. З них роблять різні препарати, настоянки та відвари для лікування недокрів'я, діареї та запальних захворювань шкіри та слизової.

Білі перемички, які знаходяться всередині плоду, сушать і додають в гарячі рослинні настої. Це допомагає врівноважити нервову систему і позбутися від безсоння.

З кісточок добувають речовини, що володіють протизапальними властивостями, а також стимулюють перистальтику кишківника. Також з кісточок отримують гранатове масло, багате вітамінами F і Е. Вони сприяють омолодженню і є профілактичним засобом проти ракових захворювань. Це дозволяє рекомендувати цей засіб людям, які працюють в умовах підвищеної радіації.

Зерна граната рекомендують включати в раціон гіпертоніків, оскільки він сприяє зниженню артеріального тиску. Цей плід в цілому позитивно впливає на серце і судини, а також на кровотворення.

Гранатовий сік - ефективна профілактика цинги, бо містить вітамін С у високій концентрації та містить безліч амінокислот. Половина з них є тільки в м'ясі. Тому гранат незамінний в харчуванні вегетаріанців.