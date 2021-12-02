Користь ківі для здоров'я

Ківі - велика овальна ягода з зеленою м'якоттю і дрібними чорними кісточками всередині. Зрілий ківі пружний, але м'який, шкірочка не зморщена і без тріщин. Якщо плід занадто м'який, є вологі плями, значить, ківі перезріло і почало псуватися. Твердий фрукт, навпаки, ще не дозрів. На такому етапі він кислий і несмачний, повідомляє Курс Украины.

Корисні властивості

Обумовлені корисні властивості ківі в більшій мірі саме вітамінним складом фрукта. Так, завдяки високому вмісту вітаміну С, плоди можна вживати для профілактики простудних і вірусних захворювань. Крім цього, аскорбінова кислота протистоїть розвитку інфекції і значно зміцнює імунну систему.

Помічено, що регулярне вживання ківі допомагає вивести з організму «поганий» холестерин. Крім цього, плоди допомагають абсорбувати залізо і нейтралізують негативний вплив нітратів на здоров'я. А ще споживання ківі зменшує ризик виникнення захворювань серця і судин.

Вчені довели, що ківі є прекрасною профілактикою розвитку онкологічних захворювань.

Багато дієтологів рекомендують з'їдати невелику кількість фрукта, щоб запобігти виникненню тяжкості в шлунку і знизити ризик появи печії та відрижки. Варто також враховувати, що ківі належить до дієтичних продуктів, тому його можна вживати людям, які схильні до повноти, а також при ожирінні. Крім цього, фрукт має здатність спалювати зайвий жир, а також в ньому міститься велика кількість клітковини, яка сприяє очищенню кишківника. Плоди ківі допомагають виводити з організму сіль, що своєю чергою перешкоджає виникненню каменів у нирках. Вчені рекомендують щодня з'їдати невелику кількість ківі, щоб позбутися від стресу і нервового напруження. Завдяки регулярному вживанню знижується ризик розвитку депресії, а також збільшується стійкість нервової системи. Крім цього, плоди можна використовувати для відновлення енергії після тривалих фізичних навантажень.

Ківі не відноситься до довгозберігаючихся фруктів. При кімнатній температурі стиглий ківі може зіпсуватися вже за 5 днів. Продовжити термін зберігання можна в холодильнику. Перед цим фрукти не потрібно мити, тоді вони пролежать близько 2 тижнів. Можна купувати ще зелені ківі - вони не будуть псуватися пару місяців в холодильнику. А перед вживанням можна дати їм дозріти - загорнути в паперовий пакет разом з яблуками або бананами і залишити на кілька днів в кімнаті. Етилен, який виділяють інші фрукти, прискорить дозрівання.