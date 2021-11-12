Дивовижні властивості мигдальної олії

Масло мигдалю проводиться з 100% солодкого мигдалю. В результаті цього масло має чистий, нейтральний смак, повідомляє Три ореха.

Майже на 62% (62-86%) мигдалеве масло складається з тригліцеридів - олеїнової кислоти, близько 24% (20-3%) тріглігліцерідов лінолевої кислоти і 6% (4-9%) тріглігліцерідов пальмітинової кислоти. Насичені жирні кислоти не більше 0,1%. Велика кількість вітаміну E і вітаміну К. Воно має антиоксидантну властивість та захищає шкіру.

Застосування мигдалевого масла

Мигдалеве масло застосовують в косметичній промисловості в рецептурах косметичного молочка, поживних кремів, масок, засобів для зміцнення волосся.

Воно є базовим маслом, яке підходить для всіх типів шкіри. Мигдальне масло добре проникає в шкіру, особливо в суху. Воно пом'якшує, заспокоює, зволожує і інтенсивно живить її. Прискорює процес відновлення клітин, має протизапальну, регенераційну і тонізувальну дію. Традиційно мигдальне масло використовують в якості масажного засобу. Його використовують в засобах по догляду за волоссям.