Які натуральні продукти покращують зір

Щоб поліпшити зір, важливо харчуватися помірно, вибирати поєднувані між собою і швидкозасвоюючі продукти, а також стежити, щоб у вживаній їжі була достатня кількість вітамінних і мінеральних речовин, необхідних очам, повідомляє siberianhealth.

До таких продуктів не належать:

алкоголь;

борошняні вироби, особливо білий хліб;

ковбаси;

копченості;

міцний чай і кава;

більшість консервів;

сіль і цукор.

Все перераховане необхідно виключити з раціону або вживати зрідка.

А тепер розглянемо, які натуральні продукти корисні для зору.

1. Морква

У червоній моркві багато b-каротину - ретиноїду, який перетворюється в організмі у вітамін А. При його дефіциті розвивається гемералопія - куряча сліпота.

Увага! Каротин погано засвоюється, тому моркву потрібно їсти разом з жирами - маслом, сиром, вершками, сметаною.

2. Шпинат і брокколі

Зелені овочі містять зеаксантин і лютеїн. Ці родичі каротину відносяться до каротиноїдів, які містяться в сітківці, а також в області макули (macula lutea), або жовтої плями - зоні найбільшої гостроти зору. Листові овочі, наприклад, шпинат, кріп, петрушка, салат, захищають тканину очей від ультрафіолетового випромінювання і старіння. Брокколі попереджає катаракту, зміцнює очі, знімає напругу.

3. Чорниця

У числі поліпшуючих зір продуктів - чорниця і лохина. Вони містять антоціани, які зміцнюють стінки капілярів, захищають від дистрофії і очної втоми. Крім того, в цих ягодах багато танінів і флавоноїдів, які нормалізують мікроциркуляцію крові, надають антиоксидантну та протизапальну дію. Корисні властивості чорниці зберігаються після заморожування і теплової обробки.

Увага! Кілька ложок чорничного джему або ½ склянки ягід допоможуть впоратися з високим зоровим навантаженням у людей, що працюють за комп'ютером.

4. Цитрусові

Лимони, апельсини, грейпфрути протидіють запальним і віковим захворюваням. Високий вміст вітаміну С робить цитрусові ідеальними для зміцнення капілярів очей.

Люди з алергією можуть замінити цитрусові фруктами оранжевого і зеленого кольору. Наприклад, в шипшині вітаміну С в 25 разів більше, ніж в апельсинах.

5. Горіхи

Фундук, мигдаль, бразильський, кедровий, волоський та інші горіхи входять в список продуктів для зору завдяки вітамінам В2 і Е. Перший потрібен для нормального сприйняття кольору і попередження кон'юнктивіту. Другий, будучи сильним антиоксидантом, оберігає тканини очей від вільних радикалів.

6. Цибулю і часник

Цибулю і часник зберігають і відновлюють чіткість зору. В овочах міститься сірка, яка відповідає за красу нігтів, шкіри і волосся, протистоїть тромбоутворенню і підтримує здоров'я очей.

7. Кукурудза

Золотистий колір кукурудзяних зерен обумовлений вмістом золота. Його в кукурудзі вкрай мало, але навіть цієї мікроскопічної дози достатньо для зміцнення оболонки очей, надання протизапальної і антисептичної дії. Позитивний ефект золота посилюється B-вітамінами, залізом і кальцієм.

8. Яйця

Яйця корисні для очей і зору. У жовтках багато сірки і лютеїну, при цьому жовтки перепелиних яєць корисніші курячих, так як містять більше гліцину і заліза.

9. Риба

Риба жирних сортів - важливе джерело вітаміну В6 і ненасичених жирних кислот. Вітамін В6 відповідає за нормальну роботу ЦНС, при його нестачі очі швидко втомлюються. Омега-3 і 6 жирні кислоти допомагають зберегти гостроту зору до старості.

Увага! Замінить рибу риб'ячий жир в капсулах. Користь у них однакова, але капсули не мають рибного запаху і смаку.

10. Сир

Сир містить вітамін В2, який регулює метаболізм в рогівці і кришталику, і вітамін В12, що впливає на кровопостачання в тканинах очей. Користь продукту збільшують кальцій, необхідний очній склері, і калій - мінерал, який зміцнює всі м'язи, включаючи очні.

Увага! Вибирайте продукти для зору для дітей і дорослих, виходячи із ситуації і цілей. Наприклад, проти кон'юнктивіту ефективний сік петрушки, при постійній і тривалій напрузі очей під час роботи - свіжовичавлений морквяний сік, а для еластичних судин - жовті фрукти або шипшина.

Не обмежуйтеся тільки зміною раціону. Обов'язково тренуйте все тіло і регулярно робіть прості вправи для очей.