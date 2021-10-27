Чи корисно авокадо для здоров'я

Авокадо - вічнозелене дерево, що росте тільки в теплому кліматі, з плодами грушоподібної форми з великою кісточкою всередині. Користь м'якоті авокадо для чоловіків, жінок і дітей обумовлена високим вмістом в ній корисних речовин.

Користь авокадо

У їжу вживають тільки м'якоть плоду, яка містить велику кількість вітамінів (групи В, Е, А, С, К, фолієва кислота), мінералів (кальцій, фосфор, калій, залізо, натрій, мідь, йод, магній і безліч інших). Незважаючи на високу калорійність (в 100г 212 ккал), авокадо сприяє схудненню завдяки легкозасвоюваним мононенасиченим жирам. Крім того, плід не містить холестерин.

Дієтологи рекомендують цей продукт людям із захворюваннями серцево - судинної системи, шлунково-кишкового тракту, а також для загального поліпшення стану організму.

Манногептулоза, яка найбільше міститься саме в авокадо, позитивно впливає на стан нервової системи, зменшуючи відчуття втоми і сонливість. Цю речовину вчені в перспективі планують використовувати в якості «таблетки для голодування» без скорочення реального раціону, так як манногептулоза зменшує секрецію ферментів, необхідних для засвоєння глюкози. Таким чином, клітини отримують менше енергії при тому ж обсязі харчування. Позитивний ефект від невеликого голодування клітин було виявлено в процесі експериментів над мишами і мавпами ще в тридцятих роках минулого століття - піддослідні жили набагато довше за своїх побратимів.

Шкода авокадо

Не варто забувати про токсичність шкірки і кісточки, а також обмежувати вживання м'якоті - адже вона містить чимало жирів. Через специфічний склад авокадо може викликати алергічну реакцію, тому вводити в раціон цей плід потрібно поступово. Людям з гострими захворюваннями печінки слід виключити з раціону авокадо, як і більшість жирних продуктів. Зрідка спостерігається індивідуальна непереносимість продукту і алергії - в такому випадку авокадо краще не їсти.